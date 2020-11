CAPA : un concours de photos sur quatre saisons pour mettre à l’honneur la diversité de ses paysage

C’est une initiative originale que la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) propose cette année : un concours de photos qui se déroule sur les quatre saisons. Ouvert à tous les habitants du Pays Ajaccien, amateurs comme professionnels, le principe est simple : « Nous souhaitons que les participants au concours partagent un moment, un souvenir, un paysage de leur quotidien » résume Christelle Combette, Vice présidente en charge du Tourisme et présidente de l’Office Intercommunal de Tourisme (OIT).Un moyen pour l’intercommunalité de mettre à l’honneur la diversité de ses paysages. Du littoral à la montagne en passant par des paysages plus urbains, tous les clichés sont les bienvenus. Un seul impératif : l’image doit avoir été prise sur l’une des dix communes de l’agglomération, à savoir : Afà, Aiacciu, Alata, Appiettu, Cutuli è Curtichjatu, Peri, Sarrula è Carcupinu, Tavacu, Valle di Mezzana et Villanova.« Il est également important pour nous de suivre l’évolution de notre patrimoine naturel, architectural et paysager, de pouvoir ainsi le valoriser et de nous constituer un fond photographique disponible pour toutes les communes de la CAPA » explique Christelle Combette. Ainsi, les clichés pourront illustrer des documents de communication, d’information ou de travail mais serviront également de base de données pour des études environnementales ou architecturales.Pour la saison en cours, l’hiver, le concours est ouvert du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021. Chaque participant peut envoyer sa photographie accompagnée d’une légende et d’un texte explicatifs « pour exprimer son ressenti sur le choix du lieu photographié » précise la présidente de l’OIT.Les qualités esthétiques et techniques seront évaluées par un jury composé d’élus référents de la CAPA en matière de compétences tourisme et stratégie environnementale, des dix maires des communes membres, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) et de l’OIT. Le jury sélectionnera pour chaque commune qui compose le territoire du Pays Ajaccien un lauréat et deux finalistes.Les photos sélectionnées seront diffusées sur les sites et réseaux sociaux de la CAPA. « Ensuite, nous envisageons une exposition itinérante dans les différentes communes. Elle commencerait vraisemblablement par l’affichage sur la place Campinchi d’Ajaccio, lieu de promenade des Ajacciens et passage obligé des touristes se rendent à l’OIT » indique Christelle Combette.Alors si l'hiver vous inspire, vous pouvez envoyer vos plus beaux clichés à l'adresse suivante : mission-tourisme@ca-ajaccien.fr Le règlement intégral du concours est consultable ici.