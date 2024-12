"C'est une grande joie pour moi" : l'acteur porto-vecchiais, Hamza Meziani, présélectionné pour les César 2025

Hamza Meziani, comédien originaire de Porto-Vecchio, connaît une ascension rapide dans le monde du cinéma. Alors que la liste des présélectionnés pour le César de la Révélation Masculine 2025 vient d’être dévoilée, l’acteur corse fait figure de candidat incontournable. "Cette présélection est une grande joie pour moi. C’est avant tout une reconnaissance professionnelle, puisque ce sont des professionnels qui votent et qui choisissent les révélations. Cela veut dire qu'ils ont vu le travail et l'ont apprécié", confie Hamza Meziani, touché par cette distinction. Cependant, fidèle à son humilité, il tempère ses propos, affirmant que, même s’il ne fait pas partie des cinq nominés finaux, "être présélectionné est déjà une immense récompense."



Le parcours de Hamza Meziani est celui d’un autodidacte du cinéma. Né et ayant grandi en Corse, loin des projecteurs, il n’était pas destiné à devenir acteur. "Ce n'était pas vraiment inné. En grandissant, je regardais des films à la télé, des films de Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris... Mais le cinéma n'était pas une passion pour moi", raconte-t-il. Ce n’est que grâce à Thierry de Peretti, réalisateur, acteur et metteur en scène, que son destin prendra un tournant. Lorsqu’il passe son bac en terminale, Hamza décide de suivre ses amis à un casting organisé à Porto-Vecchio pour le film Les Apaches. "J’étais sceptique au départ, je ne voulais pas vraiment y participer, mais j’y suis allé pour accompagner des amis. Et puis, il suffisait de rester une minute sans parler devant la caméra", se souvient-il. C’est pourtant lors de ce casting qu’il sera repéré par Thierry de Peretti, qui verra en lui un potentiel certain et l’encouragera à poursuivre sa formation en théâtre à l’École du Jeu à Paris.



Ce soutien marquera le début d’une carrière qui prendra rapidement son envol. "Thierry m’a encouragé à intégrer l’École du Jeu, une école privée d'art dramatique", précise-t-il. Enchaînant rôles et expériences, Hamza Meziani se fait rapidement un nom, notamment grâce à son rôle marquant dans Six Pieds sur Terre, un film de Karim Bensalah. "On m'a contacté pour passer un casting. À ce moment-là, je traversais une période difficile. Je revenais en Corse, où je travaillais dans une boucherie familiale", confie-t-il. Ce rôle de Karim, un personnage en quête d'identité et confronté à des thèmes universels comme le deuil, marquera un tournant dans sa carrière. "La quête identitaire, c’est un thème qui nous touche tous. On se pose tous cette question de savoir qui l’on est réellement", explique-t-il.



Aujourd’hui, Hamza Meziani se projette dans l’avenir, sans toutefois vouloir trop en dire. "Je préfère ne pas en parler pour ne pas porter malheur, mais oui, il y a des choses en préparation." L’une de ses ambitions serait de revenir en Corse pour y développer des projets cinématographiques axés sur la jeunesse de l’île. "Pas la jeunesse dorée, mais celle qui s’investit pour l’île, qui œuvre pour son bien-être", confie-t-il, déjà tourné vers des projets qui s’ancrent dans sa terre natale.



Un avenir prometteur, donc, pour ce jeune comédien corse, qui, après avoir fait ses premiers pas dans le cinéma, semble bien parti pour s’imposer comme l’une des figures montantes du septième art.