C'est la semaine olympique et paralympique pour 1350 élèves de Haute-Corse

«Lors de cette semaine Olympique et paralympique, sur la Haute-Corse, 7 grands événements vont être organisés dans les différents bassins en présence d’athlètes de haut niveau» explique Joëlle Le Mouellic, directrice pour la Haute-Corse de l’UNSS, Union Nationale du Sport scolaire. «Ces manifestations vont rassembler 19 établissements, soit près de 1350 participants, du premier et second degré, dans le cadre du cycle 3, c’est à dire CM1, CM2, et 6ème. Ces actions s’appuient sur les valeurs de l’Olympisme : Excellence, amitié, respect, en alliant le sport à la culture et l’éducation. Avec les Jeux de Paris 2024, nous souhaitons faire naître un engouement pour le sport scolaire, l’école lieu où il y a le plus de force éducative. Transmettre l’envie et le réflexe de bouger plus au quotidien, approfondir les relations entre le monde sportif et l’école».





L’UNSS de Haute-Corse a ainsi mis un programme étoffé avec des animations en plusieurs points du département



- Lundi 3 février : Collège St Joseph (au collège St Joseph)

- Mardi 5 et jeudi 7 février matin: collège de Calvi (sur le complexe sportif de Calvi)

- Mardi 4 février : Collège de Lucciana

- Jeudi 6 février de 9h à 16h, collège du Fiumorbu (sur le complexe sportif de la cité du Fiumorbu

- Jeudi 6 février de 9h à 16h.Collége de Montesoro (sur le complexe de l’Arinella)

- Vendredi 7 février au collège de Lucciana





Ces 7 manifestations regrouperont:

- 7 établissements du second degré : Collège J. Orabona de Calvi, Collège P. Paoli d’Ile Rousse, Collège Prunelli di Fiumorbu Collège St Joseph à Bastia, collège Montesoro à Bastia, Collège de Biguglia et de Lucciana.

- 11 écoles des différents secteurs : Loviconi, , Ventiseri Travo, Charles Andrei, Calloni, Dessanti, Princepellu, Vincentellu d’Istria, Toussaint Massoni, Simone Peretti. Borgo St Exupery, D Antionotti





Au programme de chaque journée ou demi-journée :

- 4 ateliers sportifs :Basket, Football, , Gymnastique, Escalade, Squash, Badminton, , Basket, Danse, Tennis de Table, Rugby, Golf, en collaboration avec les clubs locaux et les ligues pour l’encadrement.

- 4 ateliers d’informations sur les thématiques suivantes : rencontres de sportifs de Haut Niveau, Handisport, Histoire des Jeux Olympiques, Addiction et parcours d’alcoolémie, Nutrition du sportif, Secourisme.





«Dans le prolongement de la Journée nationale du sport scolaire d'une part et en amont de la journée olympique, la semaine olympique et paralympique est un moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière et d'appréhender les valeurs citoyennes et sportives. Elle participe également à mobiliser les parents autour de cet enjeu» souligne encore J.

Le Mouellic. «Elle permet aussi aux enseignants d’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements, de sensibiliser aux valeurs de l'Olympisme en mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à disposition, de faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves, de faire changer le regard des plus jeunes sur le handicap en s'appuyant sur la découverte des para sports et en intégrant des rencontres sportives partagées ou encore d'éveiller les jeunes à l'engagement bénévole».