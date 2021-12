Bus de l’agglo de Bastia : nouveau réseau dès le 3 janvier

« Il s’agit d’une desserte équilibrée et ambitieuse » souligne Louis Pozzo di Borgo. « Elle permettra une desserte plus rapide et mieux structurée dans les différents quartiers et villages de l’agglo ». Par exemple, l’hôpital de Bastia, desservi par 3 lignes, sera relié en une dizaine de minutes à la gare de Bastia via un itinéraire passant par Saint Antoine. Voilà sans doute une bonne nouvelle pour les personnels soignants qui habitent à l’autre bout de la ville.Au total 17 lignes. Tout d’abord les lignes A, B et C, des lignes structurantes pour une liaison plus rapide Nord/Sud, de Brando à Biguglia, en passant par Furiani, Pietranera, Miomo, Lavasina, Erbalonga. Puis 6 lignes d’intérieur desservant les différents quartiers de Bastia, des lignes dites de proximité, gratuites, connectant les hameaux aux lignes structurantes et d’intérieur et des dessertes spécifiques gratuites (navette de nuit les vendredis et samedis soir de 21h00 à 00h00, navette vers l’Arinella, le cimetière de l’Ondina, mairie de San Martino di Lota à Mandriale, navette de Furiani village, navette Toga). Le réseau est consultable sur le site internet de la CAB.Si les itinéraires ont été modifiés la signalisation et la digitalisation ne seront optimales que dans 2 ou 3 mois souligne-t’on du côté de la CAB. Il faudra aussi s’habituer aux noms des arrêts de bus qui parfois peuvent paraitre diffus ou inconnus pour certains. « De toutes façons, rien n’est figé, et on pourra éventuellement faire des réajustements » ajoute Louis Pozzo Di Borgo. 21siècle oblige, un réseau qui sera bien entendu totalement connecté, entièrement numérisé selon la norme Google GTFS. Un SAE, Système d’Aide à l’Exploitation permettra à la CAB et à la Société d’Autobus Bastiais de collecter des données d’exploitation fiables et en temps réel, comme la fréquentation des lignes, les ventes de titres, les vitesses commerciales, les unités d’œuvres…Très pratique aussi le SIV, Système d’Information Voyageurs, apportant en temps réel de précieuses informations sur tous les supports numériques : localisation des bus, trafic… Si une boutique en ligne permettra d’accéder à l’ensemble des titres de transport de l’offre tarifaire, la vente de ces titres continuera à se faire à bord des bus, chez les dépositaires. Ce nouveau maillage permettra aux bus de parcourir chaque année 125 000 km de plus pour 350 000 € de moins.La suppression de la navette gratuite entre Les Capucins et la gare de Bastia avait fait couler beaucoup d’encre lors des débats du conseil communautaire. « Cette navette (ndlr : mais pas la ligne) a certes était supprimée mais dans le même temps nous avons élargi la gamme des tarifs réduits et étendu la gratuité à beaucoup de personnes dans le besoin » commente le président. « Cette nouvelle tarification est basée principalement sur le critère du quotient familial. Elle ouvre ainsi à des tarifs réduits et assure la gratuité totale à au moins 6000 ayants droit contre 2000 auparavant. Des forfaits annuels seront consentis aux plus de 65 ans, selon s’ils sont imposables ou non et la gratuité sera aussi de mise pour les personnes à mobilité réduite ».Enfin en ce mois de janvier, une flotte de 100 Vélos à Assistance Electrique sera disponible dans le cadre d’un service de location longue durée. « Une première étape sera ainsi franchie vers l’intermodalité et le développement de transports doux, conformément au Plan Global de Déplacement adopté en avril de l’an passé » conclut Louis Pozzo Di Borgo.A noter que cette restructuration du réseau a permis aussi la création de 4 emplois.