Brunch de la VAE à Ajaccio : Valoriser l'expérience professionnelle pour favoriser le plein-emploi

C'est à l'hôtel Campo Dell'Oro d'Ajaccio que ce lundi divers acteurs du monde socio-économique et de l'entreprise sétaient donné rendez-vous pour participer au premier Brunch de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE). Organisé par l'académie de Corse en collaboration avec la préfecture de Corse-du-Sud, cet événement a été une opportunité pour les participants d'échanger sur la réforme de la VAE de juillet 2023 et ses implications sur l'accès élargi à la validation des acquis.“Il est important de remettre en perspective l'action qui doit être menée à travers la validation des acquis et de l'expérience. Nous avons un objectif politique simple qui est d’inscrire le plein-emploi dans la durée. Pour y parvenir, toute une série de leviers nous sont offerts aujourd'hui, du développement de l'apprentissage en passant par la réforme de la formation professionnelle que le président de la République a déterminé comme une grande cause nationale, en passant par la simplification, de la validation des acquis et de l'expérience”, a expliqué Jean-Philippe Agresti, recteur académique de Corse.



Cette rencontre a permis d'aborder divers aspects de la VAE qui permet à toute personne justifiant d'au moins un an d'expérience en lien avec la certification visée d'obtenir celle-ci sans nécessairement suivre une formation formelle, et de la récente reforme dont l'objectif principal est d'inscrire le plein-emploi dans la durée."La validation des acquis et de l'expérience est un levier essentiel dans la formation continue et tout au long de la vie", a souligné M. Agresti qui a également mis en lumière l'importance de considérer cette réforme comme un levier au service de la durabilité de l'emploi. "La VAE répond à un enjeu de société, reconnaissant les compétences et l'expérience individuelle, favorisant ainsi l'évolution dans le cadre du contrat social. ​En tant qu'universitaire, j'ai déjà eu à me confronter en quelque sorte à ces étapes que devaient passer les candidats à la VAE et je pense que dans cette politique publique générale en faveur de l'emploi, elle permet d'être un levier dans ce que nous appelons communément la formation continue ou la formation tout au long de la vie.", a ajouté le recteur académique.