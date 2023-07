Brevet 2023 : découvrez les résultats dans l'académie de Corse

Si vous avez plus de 400 points sur 800, vous avez le brevet, sans mention.

Mention assez bien : entre 480 points et 550 points sur 800

Mention bien : entre 560 et 630 points

Mention très bien : si vous avez plus de 640 points sur 800

Pour les candidats individuels, la mention "assez bien" est accordée entre 240 et 270 points, la mention "bien" entre 280 et 310 points et la mention "très bien" à partir de 320 points.

Fin du suspense pour les élèves de troisième. À partir de 18 heures de ce vendredi 7 juillet ils vont pouvoir découvrir si oui ou non ils ont décroché leur diplôme national du Brevet. Comme pour le baccalauréat, l'élève peut avoir une mention au brevet. Mais combien faut-il de points cette année pour espérer avoir une mention ?En fonction de la mention obtenue (bien ou très bien), l'élève pourra prétendre à des bourses au mérite accordées par certains établissements ou à des primes à l'examen délivrées par certaines banques. Cette bourse est attribuée en fonction du revenu fiscal de référence des parents (qui ne doit pas dépasser un certain seuil en fonction du nombre d'enfants à charge), et répond aussi à d'autres critères obligatoires : avoir obtenu la mention bien ou très bien, et s'engager par écrit à poursuivre sa scolarité jusqu'au bac ou CAP. Les futurs lycéens pourront ainsi toucher entre 402 et 1002 euros, en fonction des six échelons existants. Une somme qui sera versée en trois fois : fin décembre, fin mars et fin juin.La session de remplacement aura lieu à la rentrée, lundi 18 et mardi 19 septembre 2023.Une cérémonie républicaine est organisée pour récompenser les élèves qui obtiennent leur premier diplôme du brevet. Cette remise des diplômes permet de "saluer le mérite de l'élève qui s'est impliqué avec succès dans sa scolarité" souligne le ministère de l'Education nationale. Elle est organisée dans les collèges, de préférence dans les quinze jours qui précèdent les vacances de la Toussaint.