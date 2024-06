Brandu : le festival Ballà Boum revient pour sa septième édition

Pour sa septième édition, le festival Ballà Boum pose ses valises à l’église San Bartulumeu, à Pozzu Brandu les 14 et 15 juin prochains. Une fois de plus, des artistes venus de France et d’ailleurs se succéderont sur scène, dans une ambiance de « bal de village » revisité. Par cet événement, Ballà Boum entend proposer au public une programmation « moderne, éclectique et audacieuse ». Et pour cause, de 21 heures 30 à 2 heures le vendredi, et de 21 heures 30 à 3 heures le samedi soir, pop mélancolique, bruxelloise, disco house, lisboète, électro montréalaise ou encore parisienne promettent de satisfaire les quelque 500 festivaliers attendus chaque soir. En première partie de soirée (19 heures – 21 heures 30), des dj – y compris corses – ouvriront le bal avec la Cabane disco. Une plage horaire destinée à accompagner l’apéritif.



« Nous avons envie d’inviter des artistes que nous aimons depuis longtemps, ou des coups de cœur que nous découvrions et que nous avons envie de défendre », assure Anaïs Monnet, co-créatrice de l’événement (avec François Dagregorio). Le choix des musiciens s’articule autour d’un « fil rouge », afin de construire une programmation « cohérente pour accompagner progressivement les festivaliers ».