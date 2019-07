Borgo-Lucciana : 75ème anniversaire de la disparition d’Antoine de St Exupery

Après avoir écrit ces premiers récits, Courrier sud en 1929 et Vol de nuit en 1931, Antoine de St Exupery se consacre au journalisme et aux raids aériens à partir de 1932. Il couvre alors divers évènements au Viêt Nam, à Moscou et en Espagne. En 1939 il publie un nouvel ouvrage: Terre des hommes. Lorsqu’éclate la 2ème guerre mondiale il sert dans l'armée de l'air dans une escadrille de reconnaissance aérienne. Au printemps 1944, il assure plusieurs missions en Sardaigne puis en Corse dans une unité chargée de reconnaissances photographiques en vue du débarquement de Provence. C’est lors d’une de ses missions qu’il a été probablement abattu par les allemands.



Ce mercredi 31 juillet 2019, les officiers et sous-officiers de Réserve de l'Armée de l'Air, en Corse,



l e Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de la Haute Corse, l es Maires de Lucciana et Borgo, avaient tenu à rendre hommage à l’écrivain/aviateur. A 10h00 une messe a été célébrée en sa mémoire en l’église de Borgo village puis une cérémonie s’est déroulée devant la Stèle érigée en sa mémoire devant le hall des départ s de l'aéroport de Bastia Poretta en présence de Mme Seze, représentante de la famille Saint Exupery d’Agay. Après que le père Jean-Marie Lafitte, de la paroisse de Solenzara, a béni la stèle, d eux enfants ont lu un extrait du chapitre 8 du livre « Le Petit ¨Prince », puis un militaire un extrait de « Terre des Hommes ». Le public a pu aussi entendre une déclaration sonore d’Antoine de St Exupery parlant de l’un de ses livres. Le Colonel Lemonnier, président du secteur 590 Corse de l’ANORAA (A ssociation Nationale des Officiers de Réserve de l'Armée de l'Air), a dressé ensuite un portrait du pilote écrivain. Une remise de gerbes a suivi, gerbes déposées par la famille, la CCI, la CdC, l’Assemblée de Corse, les municipalités de Borgo et Lucciana, la préfecture de la Haute-Corse. Une minute de silence a suivi.



