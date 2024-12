Borgo : La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition d'un septuagénaire

Le 6 décembre 2024, vers 16 heures, Abdeslam Bulesfa, âgé de 75 ans, a quitté la clinique psychiatrique de Sant'Ornello à Borgo, où il était pris en charge pour des troubles neurologiques. Depuis, il n'a plus donné des nouvelles, et la gendarmerie de Corse lance un appel à témoins afin d’obtenir toute information susceptible de mener à sa retrouvaille.



Abdeslam Bulesfa mesure environ 1,70 mètre, a une corpulence mince et des cheveux blancs. Il est de type maghrébin. Au moment de sa disparition, il portait la même tenue vestimentaire que celle visible sur la photographie diffusée.



Les gendarmes en charge de l’enquête cherchent activement à recueillir des informations susceptibles d’aider à localiser le septuagénaire. Toute personne l’ayant aperçu ou disposant d’éléments pouvant orienter les recherches est priée de se manifester sans délai. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la brigade de Borgo au 04 95 36 02 17.