Borgo : Corinne Mattei ouvre une école de théâtre et va au-delà des planches

« Ce sont des amis de la région, des amis qui aiment le théâtre qui m’ont sollicitée car il y avait un manque sur Borgo », explique Corinne Mattei, comédienne, actrice, réalisatrice et metteure en scène. « La mairie de Borgo, enthousiaste, m’a tout de suite encouragée à le faire en mettant une salle à ma disposition au centre social. »



C'est ainsi que la dynamique comédienne a décidé de combler un vide culturel en ouvrant une école de théâtre dans la commune. Au sein de son association L'ombre et la lumière, elle y partagera son savoir-faire, à destination d’acteurs débutants comme confirmés, dès la mi-janvier. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. « Les cours sont ouverts au public à partir de 18 ans, mais j’envisage également des stages pour les enfants lors des vacances scolaires, par exemple », précise Corinne Mattei. Ces cours peuvent bien sûr déboucher sur la création de pièces, qui seront ensuite présentées devant le public.



Mais l’initiative ne s’arrête pas là. Corinne Mattei, pensionnaire du Teatrinu, souhaite également élargir son champ d’action. « Outre l’atelier théâtre, je vais mettre en place des ateliers pour apporter confiance en soi, notamment dans le travail. C’est une demande qui revient fréquemment. Cela permet d’avoir plus d’assurance, de prestance à l’oral, notamment lors d’un entretien d’embauche par exemple. Comment placer sa voix, comment se tenir. Cet atelier peut également apporter une aide technique aux enseignants face à leurs élèves, leur apprendre à placer et moduler leur voix. En fait, je veux apporter mon expérience à ceux qui veulent mieux s’exprimer. »



L’école de théâtre de Borgo s’annonce donc comme un lieu de développement personnel et artistique, où chacun pourra enrichir son potentiel, tout en s’imprégnant de la magie du théâtre.



Contact Cie « L'ombre et la lumière » : 06.11.74.07.12