Bonifacio : saisies d'armes blanches et de munitions

"Même si ce sont des jouets, l'utilisation des armes factices est interdite sur les personnes et constitue une circonstance aggravante" souligne la gendarmerie de Corse sur sa page Facebook..

"C'est ainsi que la BTA de Bonifacio a été saisie à la suite d'un différend de voisinage.

Le mis en cause avait menacé son voisin à l'aide de deux armes de poing factices.

Mais ajoute la gendarmerie : "La perquisition et les saisies d'armes blanches et de munitions étaient bien réelles, elles."