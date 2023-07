Bonifacio : les noces de diamant de Claude et René Ogno

Le Père Olivier, entouré de prêtres, du prieur, sous prieur et des confrères de Santa Maria Maddalena, mais également des autres confréries de Bonifacio, auxquels s’étaient jointes deux représentantes de la Cunfraterna Santa Maria Assunta d’Olmeto, a rappelé dans une belle homélie la valeur du mariage et mis en avant la solidité du couple de Claude et René, à l’image du diamant, pierre précieuse symbole de résistance, d’éclat et de solidité. Il a indiqué que Claude et René Ogno s’étaient ainsi mariés le jour de la Sainte Marie Madeleine, le 22 juillet 1963, en l’église Saint François de Nîmes, et que la messe avait été célébrée par le Chanoine François Maestroni, enfant de Bonifacio et oncle de René Ogno.Le Père Olivier a ensuite appelé les époux à renouveler le sacrement du mariage devant l’autel, entourés de leurs enfants et petit enfant Il a demandé au Seigneur de renouveler la fidélité de ses amis Claude et René et a béni le renouvellement de leur union. Ce fut un grand moment d’émotion partagée.La fille des mariés, Myriam Ogno, accompagnée par l’organiste Faustin, a ensuite joué la Marche Nuptiale de Mendelssohn. Et c’est sous de chaleureux applaudissements que Claude et René ont été félicités par l’assistance, venue nombreuse pour célébrer leurs noces de diamant.Cette messe de la Sainte Marie Madeleine, animée également par la chorale de la paroisse, s’est poursuivie par les vêpres et la traditionnelle procession dans les rue de la vieille ville de Bonifacio. Cette belle célébration restera dans les souvenirs. Il n’est pas en effet fréquent de fêter des noces de Diamant à Bonifacio. Un bel exemple pour les jeunes générations.Toutes nos félicitations aux mariés et à leur famille, et encore de longues années de bonheur aux époux.