Bonifacio à la COP23 en Slovénie : Un engagement durable et concret pour la protection de l'environnement

La commune de Bonifacio s'est distinguée à la 23ème Conférence des Parties de la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, accueillie en Slovénie. Invitée par les Nations Unies, la ville corse a brillamment présenté sa politique environnementale et son modèle de tourisme respectueux de l'écosystème, allant au-delà de son image pittoresque de destination touristique.

L'initiative du maire, Jean-Charles Orsucci, a été le catalyseur de cette reconnaissance internationale. Les "Rencontres de Bonifacio" en juin dernier ont réuni des représentants d'organisations mondiales, propulsant la commune sur la scène mondiale de la préservation des ressources naturelles. Cette visibilité a attiré l'attention de la Coordonnatrice du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM) et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Madame Tatjana Hema, conduisant à l'invitation à cette conférence de renom.

La participation active du maire à la session ministérielle a été marquante. Alors que le thème initial portait sur la réutilisation des eaux usées traitées, l'attention s'est recentrée sur les actions concrètes entreprises par Bonifacio pour équilibrer le développement de l'économie bleue avec la préservation des écosystèmes marins, notamment les herbiers de posidonie. Jean-Charles Orsucci a présenté l'installation de coffres de grande plaisance à Bonifacio, démontrant une approche pragmatique qui a captivé l'intérêt des participants internationaux.

L'événement a également marqué l'adhésion de Bonifacio à l'association Med Cities, regroupant des communes du littoral méditerranéen engagées dans la préservation de l'environnement. En devenant membre de cette association aux côtés de grandes villes comme Montpellier et Marseille, Bonifacio confirme son engagement en faveur d'un avenir durable.Le maire Orsucci a eu l'occasion de rencontrer des personnalités éminentes telles que le Premier ministre slovène Robert Golob et Elizabeth Mrema, directrice exécutive adjointe du PNUE. L'occasion de mettre en avant l'engagement de Bonifacio pour une transition écologique. "Notre mer et notre capital environnemental sont notre bien commun hérité de nos ancêtres, et nous avons le devoir de le transmettre aux générations futures", a souligné Orsucci.