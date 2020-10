Bonifacio : à 146 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 80

Les motocyclistes de la brigade de Figari ont intercepté ce mardi 20 octobre aux alentours de 8 heures, un jeune homme qui conduisait une Dacia Sandero, à la vitesse de 146 km/h (138 retenus) pour une vitesse limitée à 80 km/h sur la route territoriale 10, entre Porto-Vecchio et Bonifacio.



Cet excès de 66 km/h, a valu au conducteur une interdiction administrative de conduire pendant six mois et un retrait de six points sur son permis. Il sera également convoqué en justice.