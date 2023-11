Bonifacio : Un marathon Fitness pour la bonne cause

GAP le Vendredi 24 Novembre 2023 à 10:22

Ce dimanche 26 novembre à l'initiative de l'association Mambonifacio va se dérouler au gymnase Libertas une journée sportive au profit des associations Romane Un Pas après l'Autre et Néo. Ce marathon Fitness solidaire débutera à 10 heures, avec un accueil dès 9 heures. Ce sont au total sept cours qui seront accessibles pour le plus grand nombre. Pour faciliter la mise en place de cette journée il est possible de contacter les organisateurs: infos/inscriptions 06.31.59.75.44