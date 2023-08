Bonifacio : Les 14 occupants d'un bateau de plongée secourus au large du Capu Pertusato

Sans présumer des circonstances exactes dans lesquelles cet évènement est intervenu, la Préfecture maritime de la Méditerranée et le Cross Med en Corse rappellent quelques consignes de prudence et de sécurité :

- l’épisode venteux annoncé en Corse jusqu'en fin de semaine et les conditions de mer difficiles sur zone (mer 4 avec creux d’environ 2m – 30 Nd de vent soit env. 60 km/h) doivent inciter à la prudence pour la pratique d’activités en mer, voire à leur report ;

- en cas d’urgence en mer, le centre opérationnel compétent est le Cross Med, joignable 24h/24 au 196 par téléphone ou sur le canal 16 de la VHF ;

- lors d’un appel vers le Cross, le maintien du contact est un point important permettant de disposer d’informations en temps réel pour, d’une part, adapter le dispositif engagé au besoin et, d’autre part, orienter les moyens de secours vers la zone concernée dans les meilleurs délais;

- pour toute pratique sportive ou de plaisance en mer, il est important, voire obligatoire en fonction de l'éloignement à la côte, de disposer d'un moyen de communication en état de fonctionner pour pouvoir joindre les secours si nécessaire.