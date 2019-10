Bonifacio : Le cargo Rhodanus déséchoué

Six jour après l’échouage du Rhodanus à proximité des bouches de Bonifacio, en Corse, ce vendredi midi, le cargo qui transporte 2600 tonnes de bobines d’acier a été déséchoué.



La société mandatée par l’armateur et ses assureurs a présenté, dans la soirée d’hier, une solution consolidée de déséchouement du navire Rhodanus. Dans la nuit, le préfet maritime de la Méditerranée a validé la manœuvre, en l’assortissant de certaines conditions. L’opération a été menée par le JASON bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution de la Marine Nationale. Dans un communiqué François Sargentini, Président de l’Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica remercie tous les services concernés et en particulier la Ministre de la transition écologique qui s’est déplacée sur le site, le Maire de Bunifaziu et les équipe de l’office « qui se sont impliquées sans compter aux cotés des services de l’Etat lors de ce malheureux accident. »







« Nous avons de nouveau frôlé la catastrophe - ajoute Sargentini - il est temps que des mesures plus coercitives soient prises afin de protéger cet espace protégé remarquable. »









Des phases d’inspection du navire post échouement puis de transit sont toujours à l’étude.