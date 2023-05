Bonifacio : Le Paris FC remporte le 4e challenge Patrick Catoire

La pelouse du stade Antoine Tassistro à Bonifacio accueillait dimanche dernier la quatrième édition du Challenge Patrick Catoire, organisé par la JSB, dédié à la catégorie U13. Quinze équipes, réparties en quatre poules, débutaient le tournoi à 10 heures dont la première partie était, justement, réservée à la phase qualificative. Les deux premières formations de chaque poule se retrouvaient dans le tableau final Élite et les suivantes en Honneur.



Au stade des quarts de finale Élite, le Paris FC dominait largement l’équipe II de la JSB 6 à 0. La relève du FJEB éliminait l'US Touraine 1-0, tout comme la Costa Verde face à la JSB I battue 1-0. Quant à la relève du SCB, elle dominait celle du sud FC 3 à 0.



En demi-finales, le Paris FC battait la Costa Verde 3 à 0 alors que le SCB obtenait son ticket pour la finale en devant passer par la séance des tirs au but face au FJEB. Cette dernière équipe devait d’ailleurs remporter la petite finale aux dépens de la Costa Verde 1 but à 0.

Le moment tant attendu intervenait avec la finale. Un match décisif que les jeunes Parisiens remportaient 1 à 0 face à la jeune garde bleue.



Pour être tout à fait complet, sur ce 4e Challenge Patrick Catoire, la finale Honneur revenait à la SVARR qui dominait l'ASPV I 3 à 0.



Au niveau individuel, le meilleur buteur était Batti Garcia (FJEB), le meilleur gardien : Dianite Jared (PFC), quant au titre de meilleur joueur il est revenu à Lisandru Bornat (SCB)

La remise des prix, en présence de Dumé Guidi, le capitaine du Sporting, de

la famille du regretté Patrick Catoire, mais aussi de Pierre Ferracci, le président du Paris FC, des dirigeants et des bénévoles de la JS Bonifacio a mis un terme à ce tournoi.