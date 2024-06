Bonifacio : La saison de la grande plaisance a bien démarré

Le port de plaisance de Bonifacio est un des plus prisés en Méditerranée et le plus fréquenté de l’île.

Sa réputation a largement franchi les frontières hexagonales.



Si les très grosses unités sont beaucoup moins nombreuses que les yachts de moins de 25 mètres, il n’en reste pas moins vrai, que pour les gestionnaires, elles sont les bienvenues à tel point qu’il existe actuellement une concurrence parfois féroce entre chaque port pour les attirer.





Par ailleurs le port de Bonifacio qui reçoit chaque année plus de 10.000 unités, s’enorgueillit de bénéficier du label « Ports Propres »’ ; « Pavillon Bleu » ; « Qualité plaisance » etc.