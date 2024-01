Blue Monday, en Corse aussi ?

Julia ne vous dira pas le contraire. Cette trentenaire bastiaise précise : « Cette année, ça va un peu mieux parce que j’ai l’esprit occupé. Je dois partir à Paris ce soir pour le travail, pour quelques jours. Je n’ai pas trop le temps de ruminer. Mais je peux vous dire que l’an dernier, je m’en souviens de ce blue Monday. Je rentrais de quelques jours de vacances (au soleil), il ne faisait pas beau, la reprise du travail était compliquée. Je crois que j’aurais pu passer la journée au lit à ne rien faire. J’avais presque envie de pleurer ! » C’est d’ailleurs ce qu’à finit par faire sa voisine du dessus, Émilie : « Je suis restée en pyjama toute la journée. Du lit au canapé, je n’ai fait que traîner ou regarder des séries. Même d’enchaîner du Friends à haute dose n’y a rien fait, la déprime totale. » Julia, elle, s'est fait un "cadeau" l'an dernier, elle a pris une abonnement dans une salle de sport à côté de chez elle : « J'y vais pour me défouler et pour suer. Tous les lundis (rires). »

Même son de cloche du côté des commerçants. Après un bon mois de décembre, notamment sur la fin des vacances, les entrées ont chuté depuis une semaine dans le cinéma du centre-ville, Le Régent. « C’est le jour et la nuit avec la semaine dernière. Chaque année, je me dis que je devrais fermer quelques jours. Janvier et juin sont les mois les plus creux. Après, je reste ouvert pour la clientèle et justement parce que les gens dépriment. Ils ont besoin de se changer les idées, d'aller au cinéma » détaille le gérant, Daniel Benedittini. Dans la rue Napoléon, c’est ce que certains ont préféré faire, comme le fromager A Tinella, à la fois pour donner du repos à ses employés après les fêtes et parce que la période est traditionnellement calme. Très calme ! Même les soldes, qui ont débuté mercredi 10 janvier, et le grand soleil qui brille au-dessus de Bastia ce lundi ne semblent pas changer grand-chose : les rues et les magasins sont désespérément vides. Vivement mardi !