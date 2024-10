Blocage des ports et aéroports corses : des vols autorisés pour préserver la continuité territoriale

que plusieurs vols ont été autorisés à décoller "à vide" jeudi soir depuis les aéroports corses vers Marseille, Nice et Orly. Ces rotations, mises en place dans le cadre de la délégation de service public (DSP), devraient permettre d'assurer les premiers vols vers Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari ce vendredi matin. Cependant, les avions n'ont pas encore été autorisés à décoller. La compagnie espère que cela sera possible ce soir "sous réserve des négociations en cours".

Les ports et aéroports de Corse sont paralysés par un mouvement social, déclenché en raison d’un conflit entre la Collectivité de Corse et l’État concernant la gestion des infrastructures. Cependant des vols ont pu être effectués ce vendredi 4 octobre pour garantir la continuité territoriale entre la Corse et le continent.La compagnie Air Corsica a indiqué

En revanche, les vols au départ des quatre aéroports corses ont pu être effectués ce vendredi matin, assurant ainsi des liaisons vers Marseille, Nice et Paris. Les ports de l'île, quant à eux, restent bloqués.



Quelles sont les raisons du blocage ?

Jeudi matin, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), Alexandre Patrou, secrétaire général aux affaires corses (SGAC) représentant le préfet de Corse, s’est exprimé sur le projet de création de deux syndicats mixtes ouverts (SMO) portuaire et aéroportuaire d’ici la fin de l’année.

Ces syndicats devraient permettre à la CCI de conserver la gestion des ports et aéroports de l’île à partir du 1er janvier 2025, en lui accordant des concessions. Cependant, Alexandre Patrou a alerté sur « un risque juridique important » lié à cette proposition. Face à ces incertitudes, et sans attendre des éclaircissements de l'État, les syndicats de la CCI, ont lancé un mouvement social. Celui-ci a conduit au blocage des quatre aéroports et six ports de l'île jeudi après-midi, affectant des centaines de voyageurs.