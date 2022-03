Blocage des dépôts pétroliers : les stations de l'île à sec

Comme tous les matins , S erge Antoniott i , propriétaire d’une pompe Vito à Ponte Leccia a ouvert les portes de sa station-service. Mais ce mardi 22 mars, il les a très vite refermées. La veille et durant la nuit via la borne automatique, ses clients se sont rués sur les quelques gouttes de carburant restantes.

« Je n’ai pas été livré depuis vendredi, donc les réserves sont à sec », lance-t-il.



Même situation en Corse-du-Sud « Je n’ai plus de gazole, u n peu d e sans plomb. Je ferme d’ici une demi-heure », assure un pompiste d’Ajaccio. A ce jour, environ 90% des stations de l’île ne s ont plus en capacité de fourni r de l’essence. Et pour cause, depuis jeudi 17 mars, les agriculteurs de Haute-Corse à l’appel des jeunes agriculteurs et de leur syndicat, la FDSEA , bloquent le dépôt pétrolier de Lucciana , empêchant ainsi les camions-citernes de s’approvisionner et de livrer le carburant aux stations de l’île.

Depuis ce lundi 21 mars, le Vazziu , qui fournit la Corse-du-Sud a été bloqué à son tour.

Par ces actions, les exploitants agricoles dénoncent la hausse du prix du carburant et demandent des aides aux services de l’État pour « continuer à travailler ».



« C’est bientôt l’économie qui sera bloquée »

Au-delà des stations-service , tous les secteurs seront impactés dans les prochains jours. Notamment, les professionnels de santé, l’approvisionnement des transports, des chemins de fer, mais aussi du BTP ou encore le chauffage des hôpitaux. « Tout le monde comprend la démarche, mais c’est bientôt toute l’économie qui sera bloquée alors ce n’est peut-être pas la bonne méthode », déplore Serge Antoniotti p résident d u syndicat des carburants de Haute-Corse.