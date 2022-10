"Blé de l'Espérance" : à 83 ans Marie vend du blé au profit des enfants malades

Marie Lombardo a connu l’association "Le Blé de l’Espérance" lorsqu'elle habitait à Marseille. Quand, il y a une dizaine d'années, elle s'est installée sur l'île, l'association n'avait pas encore d'antenne en Corse.

Marie s’est, alors, proposé de la développer. « Au début, ce n’était pas facile, mais ça a pris de l’ampleur et on a été très actifs, raconte-t-elle aujourd'hui. La Covid nous a fait perdre beaucoup de bénévoles, mais on a toujours réussi à mettre du blé en vente dans les boulangeries. »



À 83 ans, elle est la seule à gérer "Le blé de l'Espérance"en Corse. « Je voudrais bien m'arrêter, je voudrais bien passer le témoin à quelqu’un d’autre, mais je ne trouve personne. En plus je ne me sens pas de "lâcher" l’affaire », avoue-t-elle.

Grâce à elle et à ses quelques fidèles, "Le Blé de l'Espérance" parvient, en un an, à vendre environ 150 boîtes contenant 50 sachets de blé. « Je suis toujours contente des résultats" dit fièrement Marie, car si je n’y étais pas, on ne ferait rien".





"Perpétuer la tradition de Sainte-Barbe"

« On peut avoir un double regard sur notre action : celui d’une bonne cause ainsi que celui de vouloir perpétuer la tradition de Sainte-Barbe qui, religieusement, est de semer du blé le 4 décembre. », explique la responsable de l’antenne corse.



D'octobre jusqu'en décembre, tout revenu, récolté dans le cadre du "Blé de l'Espérance" sera versé au service mère-enfant de l’hôpital de Bastia et à l’association Espoir Autisme. « Si on ouvre la télé, on voit que ce sont des secteurs qui sont toujours en difficulté et qui ont besoin qu’on les soutienne », détaille la responsable.



Malgré la perte des bénévoles à cause de la pandémie, Marie Lombardo et les cinq personnes qui lui sont restées fidèles vont organiser des tables de vente au Leclerc d’Alistro le 18 et 25 novembre ainsi qu’à l’hôpital de Bastia le 14 décembre. « Si j’avais plus de bénévoles, j’aurais mené bien plus d'actions, mais je suis quand même contente qu’on ait pu tenir celles-là », confie Marie Lombardo.



Les boîtes avec les sachets de blé sont déjà disponibles dans les boulangeries et les commerces partout dans la région.