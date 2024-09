Binsinchi : le feu détruit 3 hectares de maquis

L’incendie, bien que difficilement accessible, a détruit 3 hectares de gros maquis, est en passe d’être maîtrisé . Il ne menace pas d’habitation, souligne encore le SIS 2B en précisant que le Canadair et l’hélicoptère Puma Delta, détachés sur place et qui ont travaillé à l'extinction du foyer, sont repartis avec la tombée du jour.



Mais le vent qui va encore se renforcer au cours des heures qui viennent avec de fortes rafales (jusqu'à 160 km/h) prévues sur le Cap Corse, Bastia et la Balagne devrait baisser nettement avant l'arrivée de la pluie au milieu de la nuit.