Bilan très lourd à Ponte-Leccia: deux morts et trois blessés dont deux enfants et leur mère

L'accident s'est produit à l'entrée de Ponte-Leccia à 16h30.

Pour une raison que l'enquête de gendarmerie devra déterminer, un carambolage impliquant un mini bus et deux voitures s'est produit sur la route territoriale 20.

Très rapidement d'importants moyens ont été dépêchés sur place avec des ambulances de Pontge-Leccia et Corte, un FSR de Ponte-Leccia, la VRM de Ponte-Leccia avec médecin du SAMU, un chef de groupe de Corte et l'hélicoptère de la Sécurité Dragon 2B.





Les gendarmes sur place tentaient de sécuriser les lieux pour permettre aux secours d'évoluer dans les meilleures conditions.

Très rapidement aussi un embouteillage monstre se produisait tant le trafic est dense en cette période de l'été.

A leur arrivée malheureusement les pompiers et médecins constataient que deux personnes étaient décédées. Il s'agit de deux hommes âgés respectivement de 71 et 75 ans . L'opération de désincarcération de l'un d'eux est toujours en cours.





On dénombre aussi trois blessés : deux enfants de sexe masculin âgés de 10 et 12 ans et leur mère âgée de 45 ans.

Le père de famille impliqué dans l'accident est lui indemne.

L'état de santé des trois blessés est plutôt rassurant.

L'hélicoptère Dragon 2B décollait en direction du centre hospitalier de Bastia.