Biguglia se mobilise pour le Téléthon : un dimanche d'animations et de convivialité

Ce dimanche 24 novembre, Biguglia sera une nouvelle fois au cœur de l’effort solidaire pour le Téléthon. Après un concert réussi au Spaziu Culturale Carlu Rocchi, Marie-Jeanne Polini, responsable AFM Téléthon du secteur, invite le public à se rassembler au marché couvert de la ville, de 10h à 18h, pour une journée d’animations et de convivialité au profit de la recherche.



Le programme de la journée s’annonce riche et varié, avec des activités pour tous les âges. Les plus jeunes pourront s’adonner à l’atelier maquillage, participer à des jeux d'antan ou encore résoudre des énigmes avec la malle à énigmes, dans le cadre du Festival des Enfants. Pour les amateurs de défis, le mur interactif AIO WALL proposera des défis sportifs et des jeux de réflexion tels que le Mastermind. Les passionnés de voitures et de motos pourront profiter de tours en voiture de collection Alpine et de balades en moto Harley Davidson, organisées par Semper Immota, une fraternité de bikers engagée dans des actions caritatives.



La journée sera également animée par des spectacles et des performances. À partir de 15h30, l’orchestre d’Armand Paoli proposera un bal musette accompagné de chants. Une démonstration de samba avec Baptista ajoutera une touche festive à l’événement.



Parmi les moments forts de la journée, on retrouvera la reconstitution en fleurs du blason de la ville de Biguglia, réalisée par les élèves des écoles et collèges de la commune. Un geste symbolique pour mettre en avant l’engagement de la jeunesse dans cette cause solidaire.



Pour agrémenter cette journée, une buvette et un espace de petite restauration seront disponibles, permettant à chacun de se restaurer tout en participant à cette grande journée de solidarité.