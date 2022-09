Biguglia : ils ont coupé leurs cheveux pour les offrir aux enfants malades

Entre ses quatre ans et demi et ses huit ans, Laurent a subi beaucoup de moqueries de la part de ses camarades de classe au point de faire intervenir la directrice de l’école où il est scolarisé.

Souvent, dans les commerces, le petit garçon a été pris pour une petite fille jusqu’à ce que sa maman rectifie et justifie la chevelure de son fils.

Durant les parties de chasse qu’il partageait avec son papa , les hommes du village lui demandaient pourquoi il se laissait pousser de si longs cheveux bruns. Malgré les jugements des gens, Laurent n’a jamais songé à abandonner. Le regard des autres et les moqueries, il les a affrontés avec un seul objectif : permettre à des enfants malades d’avoir, grâce à son don, une perruque, pour qu’à leur tour ils ne subissent pas les mêmes moqueries.



Ce mercredi 31 septembre, après trois ans d’attente et de moments difficiles, il est temps pour Laurent de se rendre chez le coiffeur avec sa maman Mylène et son frère Dumè trois ans et demi. Depuis environ 5 ans, le s alon Angel’s coiffure à Biguglia , connu pour ses actes d’une grande générosité, coupe et récupère les cheveux de ses clients volontaires pour les envoyer à Lyon où une école de perruquier utilise les mèches pour en faire des perruques à destination des enfants malades.



Aujourd’hui, la famille au complet est prête à donner les 25 centimètres de cheveux nécessaires pour pouvoir être utilisés. Émue , Mylène la maman de Laurent et enseignante à San Lorenzu se souvient du jour où elle a montré à son aîné l’histoire d’un petit garçon qui avait laissé pousser ses cheveux pour la bonne cause : « Il a été très touché et à ce moment-là c’est devenu son objectif. Il a dit qu’il voulait le faire, mais que je le fasse avec lui. Pour moi c’était beaucoup plus simple. Une femme avec les cheveux longs ce n’était rien d’extraordinaire, alors j’ai accepté. »



Enceinte de son second enfant Dumè , l’institutrice décide à sa naissance de ne pas lui couper les cheveux jusqu’à ce fameux mercredi 31 septembre. « Le petit n’allait pas à l’école alors il ne se posait pas vraiment de question », raconte Mylène.



Un exemple



Pendant qu’on lui coupe les cheveux, Laurent a les yeux qui brillent. « La seule chose à laquelle il pensait c’était aux enfants qu’il allait pouvoir aider », se souvient Mylène. Une fois la coupe terminée, il est temps de la traditionnelle photo. Un moyen pour Emilie Chrétien , p ropriétaire du salon de coiffure d’immortalise r la bonne action et de la partager sur le compte Facebook. « Plus on diffuse l ’ information, plu s les gens connaîtront et, pourquoi pas, se lanceront », lance la coiffeuse. E n 202 0 , un petit garçon blond de Borgo , Maxime, alors âgé de 9 ans, avait déjà fait parler de lui pour la même initiative. « Depuis, il a continué à se faire pousser les cheveux, d’ailleurs il est venu la semaine dernière donner à nouveau », assure Emilie Chrétien .



Après sa médiatisation , de nombreuses personnes ont suivi l’exemple si bien que dans quelques semaines la coiffeuse va pouvoir envoyer un gros colis plein de mèches en direction de Lyon. Et ce ne sera sûrement pas le dernier parce que Laurent, son petit frère et sa maman sont bien déterminés à recommencer.