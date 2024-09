Biguglia : Une journée pour apprendre à mieux connaître et gérer le crabe bleu

Vorace et agressifve, cette espece pose de sérieux problèmes environnementaux. Sa forte capacité de reproduction, avec des femelles capables de pondre jusqu’à 2 millions d’œufs, en fait un redoutable concurrent pour les ressources marines. « Il est responsable d’une baisse du stock de poissons dans nos lagunes qui, dans très peu de temps, seront toutes colonisées. Il est devenu la capture la plus abondante dans les engins de pêche et les pêcheurs le considèrent comme un véritable fléau pour leur activité artisanale », poursuit Guy Armanet.



Face à l’augmentation préoccupante des populations de ce crabe, l’OEC et la DREAL de Corse ont mis en place une task-force collaborative pour aborder cette problématique. Ce groupe de travail se concentre sur la sensibilisation, la détection précoce, le suivi et la gestion de l’espèce. Cette journée vise à élargir le débat sur la préservation des écosystèmes et des métiers traditionnels associés, tout en engageant la communauté dans une réflexion collective sur la gestion des espèces invasives.



Quel programme ?

La journée de sensibilisation au crabe bleu comprendra des ateliers, des démonstrations de pêche, et une conférence sur l'invasion de cette espèce en Corse et en Méditerranée. Les participants pourront également déguster des crabes bleus, offrant ainsi une approche ludique à un enjeu sérieux.