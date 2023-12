Biguglia : La Société Routière de la Haute-Corse pionnière de la transition écologique dans les Travaux Publics

Le combat amorcé en faveur de la transition écologique passera obligatoirement par la transformation de l’économie des travaux publics au niveau des infrastructures routières et de l’aménagement urbain. De nouveaux produits pour réutiliser des matériaux de construction, pour réduire la température des îlots de chaleur ou encore lutter contre l’imperméabilisation des sols sont aujourd’hui à disposition des collectivités locales et des acteurs du BTP. Pour l'ensemble des prescripteurs, la Société Routière de la Haute-Corse a organisé, le 30 novembre, à l’hôtel Mercure de Biguglia, sa première journée de l’innovation.



Le changement climatique vient d’atteindre des proportions des plus inquiétantes. 2023 étant l'année la plus chaude jamais enregistrée comme cela a été révélé lors de la COP 28 qui vient de se tenir à Dubaï. C'est surtout à l’échelle locale qu'il faut agir. Le secteur du BTP s’est tourné vers la transition écologique depuis près d’une décennie à présent. Le résultat est là : de nouveaux produits permettent ainsi de construire des routes tout en respectant les objectifs de neutralité carbone, de réemploi des matériaux, de réduction de la température grâce à de nouveaux revêtements des sols.



Organisée par la SHRC, cette « journée innovation » avait pour objectif de présenter de nouvelles méthodes et de nouveaux outils vertueux en matière de protection de l’environnement et de la biodiversité :« Les effets du dérèglement climatique obligent les décideurs publics ou privés à réagir et adapter leurs projets. Le changement se veut aussi sociétal avec une forte demande de la population et des élus locaux pour la sécurisation des aménagements routiers, la sûreté de l’aménagement urbain. En dernier lieu, la règlementation devient de plus en plus complexe et elle oblige à inventer des solutions nouvelles. Nous disposons pour cela d’un centre de recherches scientifiques au sein du groupe Colas qui proposent chaque année des innovations en faveur de nos métiers. » a souligné Patrick Lorda, le directeur régional des activités de Colas en Corse.

Damien Cardoso, responsable commercial au sein de l’INMS (Ingénierie Nouvelle en Mécanique des Sols) a eu l’occasion de présenter de nouveaux produits de revêtement des sols totalement écologiques dont le dispositif Urbalith. C’est une gamme de revêtements perméables, naturels et recyclables répondant à un cahier des charges visant à réduire son impact sur l’homme et l'environnement. Le respect de ce cahier des charges, comportant 14 critères, est vérifié périodiquement par un organisme indépendant, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris). Ceci permet son application en Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et zones Natura 2000.





Flowell, un passage piéton lumineux et interactif

Second produit, le passage piéton Flowell qui a bénéficié de plusieurs expériences depuis 2019. C’est le premier dispositif de signalisation horizontale dynamique. En illuminant les passages piétons quand une personne traverse, la solution Flowell a pour effet d’améliorer le respect des normes de sécurité, d’augmenter le confort des usagers et de permettre ainsi aux collectivités de mieux sécuriser l'espace public, de jour comme de nuit. Pour cette solution, Colas a adopté une démarche innovante combinant l’utilisation de technologies avancées et l’analyse des résultats d’études comportementales.





Vers des enrobés des plus vertueux

Différents procédés techniques ont été élaborés en vue de façonner un enrobé du futur totalement neutre au niveau carbone : « Il y a des méthodes pour conserver l’enrobé existant et le retransformer en y appliquant une nouvelle couche de roulement. Ces procédés ont été validés par le CEREMA. Autre solution, le Vegeroad qui est une gamme d'enrobés à base d'un liant bitumineux en partie substitué par un composé d'origine végétale. Ce substitut biosourcé permet de réduire l'empreinte carbone d'au moins 30 % par rapport à un enrobé au bitume traditionnel, tout en conservant les mêmes performances. Il y a aussi la gamme d’enrobés à l’émulsion de bitume Easycold. Sa fabrication à température abaissée de ces enrobés permet de réduire la consommation d'énergie et favorise ainsi la diminution de l’empreinte carbone. Enfin, le dernier procédé s’intitule Recycol, il s’agit d’un recyclage en place pour la réhabilitation des chaussées dégradées ou en fin de vie. Les matériaux en place sont fraisés, malaxés et homogénéisés avec le liant d'ajout, puis remis en œuvres et compactés, au moyen d’un train de matériel spécifique.» a souligné Patrick Polverelli, le directeur adjoint de Colas pour la Zone Sud-Est.

La SHRC entre résolument dans cette ère décisive de la neutralité carbone et de la transition écologique.