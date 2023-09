Biguglia: E strade di l’orientazione, un salon pour aider 2 000 collégiens à trouver leur vocation

Élargir son horizon professionnel



« Avant de venir, je pensais m’orienter vers la gestion et l’administration, répond spontanément Alicia, une élève de troisième du collège de Biguglia, mais je viens de découvrir les métiers de la logistique et ça m’attire bien », indique-t-elle. Ces professions, qui d’habitude attirent surtout les garçons, ont intéressé la collégienne parce que « ce sont des formations où il y a très peu de cours et où on est vite plongé dans le monde du travail ». Jade, sa camarade de classe, elle aussi séduite par ces métiers, abonde dans son sens et explique que « le fait que ce soit des jeunes, filles comme garçons, qui ne sont pas beaucoup plus âgés que moi qui m’explique leurs métiers, ça me permet de me projeter plus facilement ». Car sur les stands, ce sont les apprentis, qui sont mis en avant. Ces jeunes, âgés de 15 ou 16 ans pour la plupart, valorisent leurs formations et montrent que des débouchés existent, notamment dans les filières professionnelles et technologiques, qui étaient jadis boudées par les élèves.







« Ce qui attire les jeunes, c’est le fait de voir que les apprentis travaillent déjà, croit savoir Cathy, formatrice en esthétique au CFA de Bastia. L’an dernier, nous avions 20 personnes qui se sont positionnées et parmi elles, cinq sont devenus des apprentis. Cette année, rien que pour la première journée, j’ai récolté quinze numéros de téléphone d’élèves que nous allons rappeler fin juin pour les mettre en immersion au CFA ». Grâce à ce salon, les élèves présents ont pu se renseigner sur un panel de métiers et étendre leur horizon professionnel. « Les retours que nous avons sont extrêmement positifs, aussi bien de la part des élèves que de la part des formateurs, indique la conseillère exécutive de la Collectivité de Corse. En touchant tous les élèves de troisième, nous avons plus des chances de mieux les orienter et donc de réduire le décrochage scolaire ».