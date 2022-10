Biguglia : 1 700 collégiens attendus au 1er salon des formations et des métiers de Corse

Timidement

un petit groupe de collégiennes s’approche à un stand estampillé des métiers de la beauté et de l'esthétique.

Face à

elles, les formateurs et les élèves du CAP

esthétique

du CFA de Haute-Corse sont prêts à répondre à une série de questions.

L'apprentie esthéticienne fait installer une de

jeunes

et pendant une séance de massage, elle déroule un discours bien rodé dans l’espoir d’interpeller ces adolescentes qui, à la fin de leur année de troisième, devront faire un choix de lycée qui déterminera, en partie, leur orientation future.

"On passe deux semaines au travail et deux semaines en

cours

.

Et ce qui est

intéressant

c'est que durant la formation en alternance, on relève du statut de salarié et

on

a donc un salaire et des

congés

...",

r

ésume-t-ell

e

, insistant sur le fait que dès la première année d'apprentissage, "

o

n un pie

d

dans le monde de travail."

Anna,

Ghjulia

et Francesca-Maria écoutent attentives "C’est très intéressant tout ça.

Je ne sais pas encore ce que je veux faire", reconnaît honnêtement l’une de

ces

élèves de 3e du collège de

Biguglia

.

Le salon des métiers et des formations est inauguré à Biguglia. En présence du recteur de l'@accorse, Jean-Philippe Agresti qui a remercié les partenaires mobilisés pour ce grand rendez-vous de l'#orientation : "Il s'agit de faire connaître aux élèves l'éventail des possibles !" pic.twitter.com/tpFyp9FT6L

Comme elles, 1 700 autres adolescents sont attendus au cours de ces quatre jours au premier salon des formations et des métiersorganisé par la Collectivité de Corse en partenariat avec l'académie de Corse afin de sensibiliser l’ensemble des collégiens de troisième et leurs familles aux enjeux de l’orientation et de la formation et favoriser ainsi la réussite de tous. "On a conçu et voulu cet événement d'envergure avec l'ensemble des partenaires, parce que l'orientation recouvre des enjeux importants pour la Collectivité de Corse qui s'engage depuis plusieurs années pour permettre à chacun de trouver un accompagnement de qualité afin de construire un parcours professionnel le plus pertinent possible." lance Antonia Luciani, Conseillère exécutive en charge de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’orientation qui, avec le Recteur de l’Académie de Corse, Jean-Philippe Agresti, a officiellement ouvert ce lundi matin le salon. "L'un de nos objectifs est aussi de permettre une meilleure coordination entre les acteurs de l'orientation pour offrir et garantir une sécurisation des parcours professionnels et des publics, et ce, tout au long de leur vie." continue l'élue.La loi du 5 septembre 2018 a en effet renforcé les compétences de la Collectivité de Corse qu'aujourd'hui cordonne la question de l'orientation à l'échelle régionale et qui, en étroite collaboration avec les différents partenaires institutionnels, multiplie les outils d'information à destination du public scolaire afin de donner aux élèves une vision la plus exhaustive possible sur les choix en matière d’orientation. Ce salon de la formation et des métiers qui s'adresse aux classes de troisième des différents établissements de Haute-Corse en est un exemple. Au total sur les quatre jours du forum, pas moins de 1 700 collégiens franchiront la porte de l'espace culturel Charles Rocchi de Biguglia qui sera aussi ouvert au grand public entre 17 et 20 heures."La participation des collégiens est fondamentale car aujourd'hui encore, nous connaissons des difficultés et parfois les réticences des élèves et des familles lorsqu'il s'agit de s'orienter vers des voies professionnelles, vers l'apprentissage." explique Antonia Luciani qui défend la volonté de la collectivité de Corse de valoriser le monde professionnel afin pouvoir susciter des vocations. "Plus une place est désincarnée, imaginaire, moins, je peux l'espérer, l'occuper. L'habiter est notre rôle. Notre ambition commune est de pouvoir offrir à ces jeunes la possibilité d'appréhender la réalité d'un métier, d'une place sociale et l'inscrivant plus concrètement dans le champ de leurs possibles. Notre rôle est de pouvoir lever ces freins et ces nombreux a priori dans ce sens." détaille la conseillère qui ne cache pas l'ambition du Conseil exécutif de Corse d'accompagner vers la réussite tous les élèves de l'ile. "Ouvrir une brèche, faire passer la lumière, oser aller vers l'ailleurs, faire découvrir de nouveaux espaces de vie ou chacun pourra trouver sa place." précise-t-elle."Ce salon a le but de faire découvrir des métiers et connaitre les différentes voies professionnelles qui s'offrent aux jeunes" explique le recteur de l'académie de Corse, Jean-Philippe Agresti qui précise qu'une préparation est faite au collège avec les équipes "qui travaillent en amont et postérieurement à l'événement afin de sensibiliser l’ensemble des jeunes et leur famille aux enjeux de l’orientation et de la formation, dans le cadre du « Parcours Avenir » qui permet aux élèves de la sixième à la terminale de construire progressivement et tout au long de leurs études secondaires une véritable compétence visant à s'insérer dans la vie professionnelle dans les meilleures conditions."