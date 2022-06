"Big Tour 2022" : Le festival des entrepreneurs fait étape à Ajaccio pour mettre à l'honneur le "made in Corsica"

Le «Big Tour» de Bpifrance, festival itinérant grand public et gratuit ayant pour but de promouvoir l’envie et la fierté d’entreprendre, fait escale à Ajaccio ce samedi 25 juin. Pour l’occasion, l’ensemble des acteurs du monde de l’entrepreneuriat insulaire ont été conviés, faisant de cet évènement un rendez-vous incontournable pour le secteur en Corse cette année.Une des grandes nouveautés de cette édition itinérante sera le camion Emploi. Ce camion proposera un parcours très complet pour s’informer, créer son CV Vidéo, consulter et postuler à des offres digitales... Il disposera d’un espace de job-dating physiques avec nos partenaires qui proposeront leurs offres d’emploi et de formation. Épaulé par ces partenaires, par Manpower et par Pôle Emploi qui mettra à disposition toute son expertise, le Big Tour devient le dénicheur des talents de nos territoires !: des espaces leur seront dédiés afin de leur apporter des conseils et des solutions. Ils auront accès à une boîte à outils spécialement créée pour les soutenir dans leurs démarches grâce à l’URSSAF et à la Fédération Bancaire Française qui seront ainsi présents à leurs côtés.On n’arrête pas une équipe qui gagne : nous donnerons à nouveau la parole aux héros du quotidien qui font vivre nos villes et nos régions ! Ils seront au rendez-vous dans notre émission « Vive ta Ville », diffusée chaque jour de la tournée sur notre chaine Youtube et nos réseaux sociaux. « Vive ta Ville » proposera 90 minutes d’émission en direct pour promouvoir l’entrepreneuriat local et sera rythmée par les témoignages inspirants des forces vives de nos territoires. Entrepreneurs, agriculteurs, restaurateurs et hôteliers, sportifs, artistes, élus... Tous ceux qui font l’économie locale et qui libèrent leur créativité et leur énergie sur le terrain.Des rendez-vous dédiés aux entrepreneurs se tiendront dans des espaces privilégiés, dédiés au Networking. Des petits-déjeuners, déjeuners et sessions de pitches seront mis en place pour favoriser les échanges sur différentes thématiques business entre les acteurs locaux entrepreneuriaux, les Directions Régionales de Bpifrance, les institutionnels et les partenaires bancaires régionaux. Le Big Tour sera l'occasion pour les entrepreneurs de partager leurs visions et d’élargir leur réseau. Un vrai moment d'amusement pour petits et grands Cette année encore, le public pourra retrouver tout ce qui a forgé le succès des précédentes éditions du Big Tour : des animations ludo-éducatives qui séduiront les petits comme les grands, des quiz et des challenges à relever en famille pour gagner des cadeaux, des activités et des démonstrations...