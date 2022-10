Bientôt une quinzaine de maisons de santé pluriprofesionnelles en Corse

Rassembler des soignants dans le rural au sein d’une même structure pour proposer aux habitants de la région une offre médicale complète, c’est depuis 2012 l’objectif affiché des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP).

Il y a 10 ans, le docteur François Agostini a installé la première MSP à Calenzana, depuis, des villes et villages comme Cargèse, l’Ile-Rousse, San Nicolao, Prunelli-di-Fiumorbu et Penta-di-Casinca ont emboîté le pas. Ce succès s’illustre notamment par le nombre de soignants représentés dans ces 6 structures, d’après la Fédération Corse de l'exercice coordonné (FCCIS) en charge du développement des MSP sur l’île, ils sont plus de 400.

« Dans ces maisons, il y a surtout des professionnels de santé dits de ‘’premiers recours’’ comme des infirmiers, pharmaciens, masseurs kinés, orthophonistes, orthoptistes, pédicure-podologues, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, ergothérapeutes et même plus rares, des psychologues, ostéopathes ou encore diététiciens », détaille François Tramoni, coordinateur des équipes de soins primaires pour la FCCIS.



En Corse, l’installation de ces maisons de santé est une des armes pour tenter de répondre à la désertification en santé, notamment chez les jeunes soignants. « Installer un nouveau médecin seul dans le rural c’est quasiment mission impossible. Dans un premier temps, le conjoint joue un rôle important, notamment dans une profession qui se féminise. Ensuite, le modèle du vieux médecin qui fait le tour de la campagne de façon solitaire en voiture est derrière nous. Les études qui ont été faites montrent cette volonté de rejoindre une équipe pour pouvoir prendre des vacances et des week-ends », poursuit le coordinateur.

Dans le même sens, les soignants qui officient dans les maisons de santé pluriprofessionnelles sont tentés par le salariat, un contrat de 35 ou 39 heures à l’image de ceux réalisés dans les hôpitaux publics, pour pouvoir prétendre à des congés payés à l’inverse des professions libérales.



Bientôt une quinzaine sur l’île



Face à l’engouement pour ces structures et au besoin de soignants dans les zones éloignées, d’ici quelques mois, l’Agence régionale de santé Corse et la fédération de l’exercice coordonné, devraient en ouvrir de nouvelles.

« Une 7e maison de santé s'est tenueà Erbajolo », assure François Tramoni.

Et la Corse-du-Sud, département où elles sont encore peu nombreuses, ne sera pas oubliée puisqu’elle devrait d’ici un ou deux ans rattraper son retard. « On ne fait pas de prosélytisme, on répond seulement aux sollicitations du terrain pour les conseiller et leur donner les bonnes fondations », termine le coordinateur.