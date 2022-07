Bientôt une Testa Mora dans les mairies de Corse ?

Du matériel médical, un appareil à raclette pierrade, les produits dérivés de la célèbre Sophie la girafe… avant d’arriver en Corse, Philippe Hamelle, designer industriel, a touché à tout.

Dessinateurs d’objets en tout genre, il y a deux ans, alors âgé de 54 ans, l’homme originaire des Alpes et amoureux de l’Ile-de-Beauté, a décidé de s’installer à Soriu dans le Nebbiu. Là, il a commencé à s’atteler à un nouveau travail sur un sujet pour le moins représentatif du territoire insulaire et identitaire : sculpter le buste d’une tête de maure qui serait le plus fidèle à la représentation du drapeau corse. « J’ai regardé ce qui se faisait. Il existait des sculptures de cette Testa Mora mais aucune n’était vraiment belle et semblable à celle de la bandera », raconte Philippe Hamelle qui regrette qu’aucun artiste n’ait « gardé le type négroïde » et que la représentation de la figure emblématique de l’île soit donc « trop européanisée ».



Pourtant très loin de l’Europe, la Testa Mora représente un habitant du Sahara occidental de Mauritanie, un bandeau blanc sur le front. Si l’origine de la présence de cette tête coupée sur le drapeau corse n’est pas certaine, les historiens ont émis l’hypothèse qu’elle pourrait provenir de l’époque aragonaise, lorsque durant une très courte période, le royaume Aragonais dominait les îles méditerranéennes dont la Corse.



Ainsi, il était important pour Philippe Hammelle de représenter « les traits les plus dignes », de la Testa Mora. Modelée de ses mains dans le plâtre ou moulée dans le bronze, l’homme a produit plusieurs bustes immaculés d'environ 50 centimètres. Et cette oeuvre a beaucoup plu notamment à l’ancien président de l’Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni qui a d’ailleurs pris le parti de se procurer une de ces sculptures pour la placer sur son bureau. S'il en est flatté, l’artiste voit encore plus loin. "Et si cette statue se dressait aux côtés de la Marianne, symbole de la République Française, dans les mairies de l’île ?"

L'homme originaire des Alpes veut y croire.