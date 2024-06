Benoît Tavenot nommé entraîneur du Sporting Club de Bastia pour la saison prochaine

C'est officiel. Benoît Tavenot sera le nouvel entraîneur du SC Bastia pour la prochaine saison. Cette décision, officialisée par le club ce mercredi 6 juin via un communiqué, marque le retour au bercail d'un enfant du club, imprégné de l'ADN bleu et blanc et fort d'une expérience variée dans le monde du football.

Benoît Tavenot a une longue histoire avec le Sporting Club de Bastia, ayant évolué au sein du club pendant 15 saisons, de 2003 à 2017. Durant cette période, il a gravi les échelons, passant par divers rôles au sein de l'organisation, que ce soit en tant que joueur, entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle ou directeur du centre de formation. Son retour au club en tant qu'entraîneur principal représente donc un retour aux sources pour ce passionné.



Après avoir quitté Bastia, il a élargi son champ d'expérience en tant qu'adjoint de Frédéric Antonetti à Metz et à Strasbourg, ainsi qu'avec un passage au Cercle de Bruges. Son rôle d'entraîneur principal au Dijon FCO en National la saison dernière lui a permis de faire ses preuves, avec une impressionnante quatrième place au classement.