Benoit Tavenot, entraineur du Sporting : «Face à Lorient j’attends un gros match de mes joueurs »

En renouant avec la victoire, certes contre une équipe de R2, en Coupe de France, le club a mis fin à une longue série de matchs nuls. Reste aux joueurs de Benoît Tavenot de confirmer en championnat et cela passe par une victoire sur le FC Lorient ce samedi soir. « Lorient est une équipe de L1 en L2 » souligne l’entraineur bastiais. « Ils ont conservé beaucoup de joueurs de la saison passée et ont également recruté. C’est une équipe qui se crée beaucoup d’occasions mais qui en concède aussi beaucoup. Il nous faudra produire certaines choses pour rivaliser ».



10e au classement le Sporting est dans une situation pas si confortable que cela. « En ne gagnant pas, on s’est retrouvés sur une crète. On peut tomber en versant positif mais aussi en versant négatif. Si on bascule dans le positif, il faudra ensuite y rester, si on verse dans le négatif il nous faudra rebondir. En fait on est à la portée de tout le monde. Mais pour la confiance il faudra gagner. Le groupe travaille bien mais hélas ne valide pas. Contre Lorient j’attends un gros match d’eux. ».



Valider, concrétiser les occasions, les maitres-mots qui reviennent depuis plusieurs semaines dans l’entourage du Sporting. « Il nous faut valider car nos contenus sont corrects mais insuffisants. Si contre Lorient on ne fait pas un gros match on n’existera pas. Il faudra hausser le curseur, mettre de l’intensité. »



Si l’attaque est souvent muette, la défense, si solide en début de saison, pêche elle aussi. « Prendre deux buts par match c’est trop » souligne Benoît Tavenot. « Il nous faut plus de rigueur, retrouver notre efficacité défensive. Si on a plus de maitrise collective, plus de consistant avec le ballon, par contre on a baissé dans l’animation défensive. Si on se rate la mer sera agitée mais je suis né dans la mer agitée. De toutes façons il nous restera encore beaucoup de matchs pour performer ».



Félix Tomi, l’un des attaquants du Sporting, s’attend bien sûr à un match difficile face à cette grosse cylindrée du championnat. « C’est une belle affiche face à cette équipe, 2e du classement. Il faudra avoir le déclic pour faire basculer le match. En coupe on a fait le travail et on en avait besoin pour la confiance. Personnellement, titulaire d’entrée de jeu, j’ai retrouvé du rythme et des sensations. Face aux grosses équipes on a toujours répondu présent ».



Pour cette rencontre le Sporting sera privé de Vincent, Guevara et Traore, blessés et d’Akueson, suspendu.