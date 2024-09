Benoît Tavenot (SC Bastia) : « ll faudra éviter de se faire piéger par le jeu du FC Annecy »

« À Dunkerque, on a été trop approximatifs pour ramener quelque chose. On n’était pas dans un grand jour, on n’a pas réussi à puiser dans nos ressources. Mais cela fait partie de l’apprentissage » ajoutait l'entraîneur bastiais à l'heure de la conférence d'avant-match.

Dans ce championnat très homogène où seulement 4 points séparent le 1er du 12e, chaque match est un combat. « Personnellement, je ne suis pas dans le classement, on a 11 points, c’est une bonne moyenne, on est content sur le plan comptable, sur la progression », souligne Benoît Tavenot. « Je suis dans l’apprentissage, l’évolution des joueurs. Je connais nos manques et on progresse bien. Ce championnat sera très long et il faudra être costaud mentalement. Pour cette rencontre, on fera tourner un peu pour apporter plus de fraîcheur »





L’hôte de Furiani ce vendredi à 20 heures est le FC Annecy, 4e à égalité de points -11 - avec le Sporting. « Annecy est une bonne équipe dans une bonne dynamique qui accroche les grosses formations. C’est un ensemble qui presse, qui avance sur l’adversaire, qui ne calcule pas. Le FC Annecy a jeu simple, mais efficace, avec un gardien et des défenseurs qui allongent. Il faudra éviter de se faire piéger par leur pressing. ».





Si Guevara et Tavares manqueront puisque suspendus, le technicien bastiais pourra compter sur un milieu de terrain costaud avec les Vincent, Etoga, Ducrocq et Maggiotti. « Face à Annecy on doit réajuster les choses qui nous ont fait défaut à Dunkerque » souligne ce dernier. « On n’a pas mis tous les ingrédients et on sait ce qu’il faut faire contre Annecy, ne plus faire les mêmes erreurs. Après cette défaite il faut enclencher une victoire, prendre les 3 points devant son public. L’équipe bosse bien, dans la solidarité, on apprend de tout le monde ».

Suspendu pour deux matchs de banc de touche, de vestiaires d'arbitres et de toute fonction officielle après son exclusion lors du match contre le Paris FC, l’entraîneur bastiais suivra encore la rencontre depuis la tribune. «C’est très pénalisant. On manque d’interactivité avec les joueurs » souligne, encore, Benoît Tavenot.