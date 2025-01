Benoît Tavenot (SC Bastia) : le match de Grenoble peut valider notre cycle aller"

« On va avoir un mois de janvier très chargé et intense, mais on s’est vraiment focalisé sur le match de Grenoble », souligne le technicien bastiais. « Notre priorité, c’est Grenoble. Il faudra être consistant et performant. » Ça peut valider nos 6 premiers mois, le cycle aller ». Si le Sporting est à une intéressante 9e place avec 22 points, le FCG, lui, ne pointe qu’à la 12e avec 18 points suite à 7 matchs difficiles à gérer pour les hommes d’Oswald Tanchot.





Après seulement quelques jours de repos, une semaine, les troupes de Benoît Tavenot ont retrouvé les crampons vendredi 27 pour bien préparer les échéances à venir. « On a fait une reprise adaptée le 27, puis on a enchaîné avec beaucoup d’intensité. Les joueurs ont mis beaucoup d’énergie, parfois même trop, et il a fallu les canaliser. Ilss font preuve de beaucoup de détermination et d’envie. On a encore 5 mois devant nous assez consistants et il faudra montrer un haut niveau d’exigence, de jeu, de travail. Il faudra valider nos situations ».





Adversaire pour cette reprise, le FC Grenoble. « Sur les 9 premiers matchs du championnat, ils ont été très performants avec 5 victoires, 1 nul et 3 défaites. Ensuite ils sont tombés dans le dur, comme bien d’autres équipes, avec 2 nuls et 5 défaites », indique B. Taveno. « Mais une équipe capable de faire un tel début de championnat révèle qu’il y a de la qualité. Ils ont un fort pouvoir offensif ».

Après une série impressionnante de matchs nuls, le Sporting a renoué avec la victoire en s’imposant logiquement contre Guingamp en championnat, puis très facilement en coupe contre les Martiniquais de Saint-Joseph. « On doit rester dans cette dynamique et prendre des points à Grenoble» insiste le coach.





Pour l’heure donc, staff et joueurs se sont focalisés sur cette rencontre, il sera temps ensuite de se concentrer sur 2 autres échéances importantes : le derby retour contre l’ACA le 10 et le 16e de finale de Coupe de France face à Nice le 14 à Furiani. «Il va y avoir beaucoup de matchs à venir et la valeur d’une équipe se mesure dans la durée ».

Impossible en ce début du mois de janvier de ne pas parler du mercato d’hiver. «Pour pouvoir recruter selon les exigences de la DNCG, il faudra qu’un ou des joueurs partent », explique l’entraîneur, «On a demandé à certains de trouver des portes de sortie ».





Tom Ducrocq, titulaire à part entière, ne fait sûrement pas partie du lot et, comme ses coéquipiers se montre déterminé avant ce déplacement dans l’Isère. « La pause de quelques jours a fait du bien. On reste sur un match abouti contre Guingamp il faut rester dans ce registre, car on a un gros mois de janvier. Grenoble a fait une belle entame de championnat avant de plonger dans la mauvaise période d’avant la trêve. Pour moi cette équipe n’est pas à sa place. Quant à nous on est capable d’aller chercher plus haut, car on pourrait avoir 5 points de plus par rapport à certains de nos matchs nuls qu’on aurait dû gagner. Je pense que, dans le jeu on est cohérents, il y a la finition à affiner ».





Pour cette rencontre Benoît Tavenot disposera de tout son effectif, excepté le défenseur Juan Guevara. Blessé, le Colombien ne devrait retrouver le chemin de la compétition que mi-février.