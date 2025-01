Benoît Tavenot (SC Bastia) : « est-ce que ma sanction met en danger le club ? »

En conférence de presse ce jeudi, Benoît Tavenot, l’entraîneur bastiais n’a pas souhaité commenter la sanction qui lui a été infligée hier soir par la commission de discipline après son attitude sur un joueur palois il y a une semaine qui lui a valu 8 matchs de suspension ferme et 4 avec sursis. «Je ne souhaite pas commenter cette décision. Je prends acte, c’est tout. La question que je me suis posée est : est-ce que cette sanction met en danger le club ? À priori non pour mon président. Aujourd’hui, le plus important c’est que le Sporting gagne et qu’on retrouve de la sérénité dans les tribunes, qu’on ne se mette pas les mains entre nous… Nous sommes dans une zone de turbulence, mais le club est soudé. Il faut rester calmes et lucides.».



Travaux : la tribune ouest ferme

Les tribunes, parlons-en… Pour cette rencontre importante, la partie suspendue de la tribune Sud va enfin retrouver ses fidèles. Mais dans quelques jours, les supporters perdront la tribune Ouest en raison des travaux du stade. « On a besoin du public, le groupe mérite son soutien. Pau était pour moi une sortie de route », explique Benoît Tavenot. Une belle affiche pour un match difficile et qu’il faudra gagner à tout prix. « Metz tourne très bien et la 1re chose sera de retrouver les ingrédients qu’on n’a pas su mettre contre Pau, les ingrédients qu’on a su mettre contre Lorient ou le PFC. Dans le contenu, on doit montrer autre chose. À nous de les gêner. L’idée est que Metz ne s’installe pas, de leur mettre la pression. Il y aura des absents, à leurs remplaçants de prouver leur valeur ». Et des absences, le coach bastiais doit en déplorer plusieurs : Tomi (cheville), Guidi (mollet), Bohnert (adducteurs) blessés, Ducrocq et Ariss suspendus. Il récupère toutefois le défenseur Guevara, remis d’une longue blessure.



Johny Placide : "à nous de faire monter le curseur'

La parole à la défense à présent. «Malgré nos résultats moyens, on est sur le bon chemin », souligne de son côté le gardien de but Johny Placide. « Il faut avancer sans se poser de questions. Je suis serein, car le groupe travaille très bien. On a un fond de jeu intéressant avec la maîtrise du jeu. On a un manque de finition, on le sait, on en est conscient et on travaille. À nous de monter le curseur à chaque match. On s’était mis comme objectif de faire un gros mois de janvier, mais il reste encore pas mal de matchs. On a cœur de faire une série ».





Un attaquant pour la fin du mercato ?

Un point sur le mercato qui se clôt lundi à 23 h ? Ce jeudi le club a annoncé que Charles Traoré avait résilié son contrat. Arrivé en 2023, le défenseur âgé de 33 ans a disputé 13 rencontres. Ce départ offre ainsi au club la possibilité de recruter, sûrement un attaquant, mais, pour l’heure, les dirigeants n’indiquent aucune piste.