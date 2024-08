Benoît Tavenot (SC Bastia) avant la venue d'Amiens : « Je vais apporter un peu de fraîcheur »

En conférence de presse d’avant-match, le gardien de but Johny Placide est revenu sur la rencontre en Lorraine. « On a beaucoup souffert en 2e mi-temps, mais on a su prendre un point important. On a fait un retour vidéo dans l’optique de gommer les défauts ».

Avec ce gros match de lundi dans les jambes, le temps de récupération aura été court avant d’accueillir Amiens. « Le staff nous a bien fait travailler pour une bonne et rapide récupération, car la récupération est très importante, mais tout le monde sera prêt », souligne le dernier rempart du Sporting qui s’attend à un gros match face aux Picards. « On a analysé leur jeu pour bien les manœuvrer ».

Pour cette première à Furiani, les joueurs savent qu’il y aura un énorme engouement. Alors, pas trop de pression ? « Je ne suis pas surpris de l’engouement suscité par ce match et la pression sera surtout sur Amiens. Nous, on va s’appuyer sur nos supporters pour gagner ».







Le match de lundi a laissé des traces chez certains joueurs et le défenseur Meynadier ne sera pas de la partie tout comme Guidi et Cissé déjà out. Mais cela ne semble pas un problème majeur pour l’entraîneur Benoît Tavenot. « On a bien récupéré physiquement et mentalement et les entraînements ont été légers, mais j’avais de toute façon prévu d’apporter de la fraîcheur pour ce match même s’il faut garder un équilibre». Le coach qui revient aussi sur le match contre les Lorrains : « On a rendu trop rapidement le ballon, on ne l’a pas tenu et cela nous a rendu le match difficile. On a été inhibé, on était dans la retenue, dans la fébrilité. On vaut mieux que ça. Face à Amiens, il faudra être meilleur avec le ballon, proposer des choses. Ce sera un match différent de celui de Metz ». Justement, cette équipe d’Amiens vient d’entamer son championnat avec une belle victoire à domicile, nette et sans bavure, face au Red Star (3-0). «Il n’y a pas eu beaucoup de changement chez eux à l’intersaison, c’est une force », souligne l’entraîneur corse. « Amiens, c’est très solide, très organisé avec de grosses individualités, une grosse densité athlétique et on va rendre des kilos ! Il faudra être bon avec le ballon. »





Ce vendredi soir sera synonyme de retour à Furiani pour le coach corse: « Il y aura beaucoup d’émotion avant le match, beaucoup de choses jusqu’au coup d’envoi. Ensuite je serai dans le match ».

On ne pouvait éluder aussi la question dans l’air du temps, le départ possible de Florian Bianchini en Angleterre. « C’est allé très très vite, mais à cette heure le transfert n’est pas totalement acquis. Après le départ d’Alfarela pas prévu non plus on était à moins 1, aujourd’hui on est à moins 2 ! Florian n’a pas fait un grand match à Metz, on laissera le bénéfice du doute. Ça laisse la chance à d’autres. On va bien sûr prioriser la venue d’un attaquant et on aura une réponse en milieu de semaine prochaine. On a en tout cas beaucoup d’espoir d’avoir un attaquant avant la fin du mois ».





Le groupe retenu par l'entraineur :

Placide - Fabri

Guevara - Roncaglia - Bohnert - Ariss - Akueson - Tavares

Maggiotti - Vincent - Ducrocq- Etoga - Janneh

boutrah - Tomi - Boumaaoui - Rodrigues Tramoni.