Benoît Tavenot (SC Bastia) : «On prend deux buts de trop »

Benoît Tavenot SCB

« Je suis très content du match, de la victoire. Je suis compliqué c’est vrai mais on prend deux buts de trop. C’était important de se remettre à l’endroit ce soir, on l’a fait avec la manière. Félicitations aux joueurs. On a fait preuve d’efficacité alors que parfois on a plus d’occasions et on ne marque pas. Maintenant il faut vite se projeter sur le match de samedi contre le PFC. J’ai vraiment envie de faire une performance. On a envie de faire un résultat pour avoir une belle fin de saison. Pour cela j’ai besoin d’une dynamique de groupe importante. L’objectif de fin de saison c’est de chasser, de terminer clean ici »



Olivier Frapolli, Laval

«On a du mal à franchir cette marche depuis le PFC. On a fait une 1ere mi-temps consistante mais on prend un but trop tôt, au bout de 13 minutes pourtant on avait bien analysé le jeu de Bastia. On fait aussi trop d’erreurs individuelles. En seconde période j’ai changé mon dispositif avec plus d’offensifs mais on prend le 3e. Bastia mérite sa victoire mais je ne jette pas à la poubelle tout ce qu’on a fait jusqu’à présent. On avait peut-être des absences trop importantes ce soir. Il faut relever la tête avec les deux matchs à domicile qui viennent. Mentalement la défaite fait mal mais ce groupe mérite de bien terminer la saison».