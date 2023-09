Beaux succès de la fête du sport à Pietrosella

Parmi la quinzaine de clubs sportifs et associations présents samedi après-midi, 2 clubs en cours de création pour cette rentrée : le vélo et le baseball. De quoi étoffer encore l’offre de la commune. Marie Luccioni, jeune élue en charge du sport, est ravie de cette deuxième Fête des sports dans la commune “la première fête a eu lieu lors de l’inauguration de la Halle, qui venait compléter le stade déjà existant. C’est un projet qui a mis 20 ans pour enfin voir le jour et nous en sommes fiers. La volonté de la commune lors de la réalisation de ce projet était que les jeunes de Pietrosella, voire même de toute la rive sud, ne soient plus obligés de se rendre à Ajaccio pour pratiquer la plupart des sports. La halle regroupe de nombreux clubs communaux, et l’idée était également de la mettre à dispositions de ces clubs, à la condition que leurs tarifs ne soient pas excessifs, et que cela permette donc à la majorité des jeunes de pouvoir pratiquer un sport à moindre coût. Depuis, nous avons été labellisé Ville active et sportive, mais également Terre de Jeux 2024. Les jeux apportent un gros coup de projecteur sur les sports, et nous souhaitons en profiter pour développer les offres et susciter un maximum de vocation parmi les jeunes, notamment lors de cette fête du sport ”.



La championne du monde de Taekwondo invitée d'honneur

Pour clôturer cette après-midi sportive et festive, le club de Taekwondo qui possède une solide réputation dans ce milieu, avait invité Magda Wiet-Henin, championne du monde en titre dans la catégorie des moins de 67 kg, actuellement numéro un mondiale. Elle était accompagnée de Dylan Chellamootoo, qui a décroché cette année le 9e titre de champion de France seniors de sa carrière, et fini 3e aux championnats d’Europe. Ils ont fait une démonstration de frappe sur cible et de combats, sous les yeux d’un public conquis. La halle des sports de Pietrosella a assurément un bel avenir qui se profile sur la rive sud d’Ajaccio.