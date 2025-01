“Beaucoup de talents en Corse” : le directeur de casting de The Voice en masterclass à Ajaccio

Vous êtes directeur artistique et des castings de The Voice et vous intervenez également dans des comédies musicales à succès. Qu’est-ce qui vous a motivé à organiser une masterclass à Ajaccio ?

Je connais très bien Aurélie Berria, qui est directrice artistique et qui a notamment créé le festival “Il était une voix en Corse”. Je fais passer des castings dans son école de chant depuis des années, et j’ai remarqué que ça chante beaucoup en Corse. Elle m’a proposé d’organiser une masterclass, et j’ai accepté. Il s’agit d’une formation d’une journée pour se familiariser avec l’interprétation, apprendre à se mouvoir sur scène, savoir quelle attitude adopter et aussi apprendre à se préparer pour un casting.





Comment faut-il se préparer pour un casting ?

Il faut chanter partout, tout le temps. Je recommanderais aussi de faire un maximum de scènes. Et surtout, il faut connaître ses capacités et ses limites, comme un sportif. Lors d’un casting, il ne faut pas se tromper sur le choix de la chanson. Tout le monde ne peut pas chanter du Céline Dion par exemple.





Depuis 2021, vous êtes présent lors des pré-castings de The Voice en Corse. Avez-vous remarqué des spécificités ou des talents particuliers venant de l’île ?

Bien sûr ! Il y a beaucoup de talents en Corse, et certains ont fait un beau parcours à The Voice. Je pense à Clément Albertini, ou encore à Odem, qui a été demi-finaliste de la dernière saison. Il y a beaucoup de sensibilité, mais aussi de puissance en Corse. Cette année encore, il y aura un Corse à The Voice.





Au fil des années, vous avez eu l'occasion de découvrir une multitude de talents. Quels sont les éléments essentiels qu’un artiste doit maîtriser pour se démarquer lors d’un casting ?

Je dirais d’abord la respiration. Il faut aussi que l’artiste soit concentré, et qu’il visualise sa prestation dans sa tête. Ensuite, il faut savoir gérer le stress, qui arrive à tout le monde. L’important, c’est d’avoir bien travaillé la chanson au détail près. Si l’on a bien travaillé, le stress disparaît.





Quel conseil donneriez-vous à un participant qui ressent une forte pression avant de passer une audition ?

Je pense que les conseils dépendent de la personne qu’il y a en face. Chaque personne est particulière, on ne leur conseille pas la même chose.





Durant votre masterclass, les participants auront l’opportunité de recevoir des conseils personnalisés. À quel point cette approche individualisée est-elle importante dans la préparation au casting ?

Lors d’un casting, on dit juste oui ou non. On n’a pas le temps de faire un retour individualisé, ce n’est pas le lieu pour du coaching. Lors de cette masterclass, l’idée est de leur donner des clés, des pistes pour savoir ce qu’il faut faire pour avoir le niveau, ou pour être encore meilleur.





Pour ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure de The Voice ou d’autres projets artistiques, quelles sont les premières étapes à franchir pour faire de cette envie une réalité ?

Je pense qu’il faut d’abord publier des vidéos sur les réseaux sociaux pour voir les réactions. Si les réactions sont positives, et qu’il y a une forme d’admiration, c’est déjà un bon début. Ensuite, il faut beaucoup chanter, dans des “open mic”, ou même dans la rue, qui est, selon moi, la meilleure école. Et puis on peut aussi prendre des cours de chant, pour savoir où l’on en est et ce qui doit être amélioré.





