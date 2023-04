Beach Tennis : bel engouement pour le tournoi de Tombulu Biancu

« On a noté un énorme engouement chez nos jeunes, avec une école de beach-tennis toujours plus active » soulignait, après coup, Virginie Papaceit, à l’origine du Marana Beach Tennis. « On constate que les jeunes beachers attendent de plus en plus impatiemment les week-end tournoi et les plus jeunes U10, U8 et U6 sur ces mêmes week-ends les défi beach puisque leurs âges ne leur permettent pas de participer à des tournois homologués en beach tennis ».





Sur le sable de Furiani, les jeunes beachers ont démontré motricité et beaux échanges avec 3 animatrices beach: Hélène Turibe, Céline Farrugia et Virginie Papaceit.

Sur le tournoi jeune, de jeunes plus expérimentés ont guidé et épaulé les plus jeunes ou néophytes. « Le jeune Noa sera aligné pour participer aux championnats du Monde en Mai prochain en Italie dans sa catégorie avec son partenaire habituel Axel Cathala ».

L'ensemble du tournoi a été géré par le juge-arbitre Brice Massal épaulé sur le tableau masculin par Virginie Papaceit, elle aussi juge-arbitre.

Quant au tournoi mixte, il avait été placé sous la houlette du duo Paule Zamponi, arbitre formatrice régionale, et du jeune arbitre Maxime Melin en formation arbitrage beach tennis.