Beach Tennis : Allianz Assurance vainqueur sur la plage de Pinarellu

Ce rendez-vous sportif et convivial a débuté très tôt en matinée avec les phases de poules, permettant un premier écrémage avant les phases finales qui ont commencé aux alentours de 17h30. À l'issue de celles-ci, c'est le duo d'Allianz Assurance qui s'est imposé devant la formation de la base aérienne de Solenzara, tandis que la troisième place revenait aux Municipaux de Portivechju.Les équipes de l'Hôtel Casa Del Mar et d'Armonia Relax complètent, dans cet ordre, le top cinq final. La remise des prix a mis un terme à ce rendez-vous sportif au plus près de la grande bleue