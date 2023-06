Bavella : l'accès au canyon de Purcaraccia restreint jusqu'au 19 septembre

L''accès au célèbre canyon de la Purcaraccia, niché sur la commune de Quenza, est désormais soumis à de strictes réglementations. "Du 22 juin au 19 septembre 2023, par arrêté préfectoral, l’accès est restreint aux seuls groupes accompagnés et encadrés par un professionnel habilité" indique la préfecture de Corse sur son site internet. "Cette décision vise à préserver la sécurité des visiteurs dans un environnement considéré comme potentiellement dangereux." détaillent les services de l'Etat. "Le sentier d’accès au canyon, escarpé et non balisé, est périlleux. La zone de baignade est localisée au sommet d’une cascade exiguë et glissante. Le défaut d’information sur les difficultés d’accès et sur les risques encourus rendent la zone particulièrement accidentogène." lit-on sur un communiqué diffusé ce vendredi.



"Une décision justifiée par la dangerosité du site"

Le canyon de la Purcaraccia a été le théâtre de plusieurs accidents tragiques par le passé. En 2021, deux personnes y ont perdu la vie, tandis qu'en avril 2022, un homme a trouvé la mort suite à une chute depuis la cascade. La saison touristique de l'année précédente a également été marquée par une recrudescence significative des accidents impliquant des randonneurs et des baigneurs. Face à cette réalité préoccupante, un travail de collaboration a été engagé entre la sous-préfecture de Sartène, la mairie de Quenza, la communauté des communes de l'Alta-Rocca, ainsi que le syndicat représentant les propriétaires des terrains privés abritant le parcours du canyon. Toutefois le canyon demeure très dangereux pour des pratiquants novices et inexpérimentés.



Dans ce contexte, le préfet a donc pris la décision de maintenir les restrictions d'accès pour la saison estivale à venir. Ainsi, seuls les groupes ou les visiteurs accompagnés par des professionnels habilités, ainsi que les pratiquants fédéraux licenciés au sein d'une des fédérations sportives agréées par le ministère des Sports, seront autorisés à pénétrer dans le canyon. Cette mesure vise avant tout à préserver la sécurité des visiteurs et à éviter de nouveaux accidents tragiques. Les autorités appellent donc les amoureux de la nature à respecter scrupuleusement ces nouvelles directives, afin de profiter en toute sécurité des merveilles qu'offre la région.