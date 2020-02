Bavella : comme un incendie

On aurait dit qu’une poussière de charbon, assez concentrée, s’était mêlée à la brume pour la rendre plus opaque et occulter le déclin du soleil couchant.

Dans une sorte de danse hésitante très fluctuante, le rideau valsait laissant apparaître des trouées de lumière intense. Des images variées se succédaient, apparaissaient, disparaissaient, j’imaginais un feu de résineux, un incendie semblait embraser l’horizon offrant un superbe spectacle.

J’hésitais entre l’Univers en feu et un brasier prémonitoire…