Bavella : Notre Dame des Neiges célébrée dans la ferveur

« Notre Dame des neiges, que fais-tu là au-dessus de la vallée?

La roche vieillie épouse l’ombre d’un ciel maillé de rêveries étranges.

Entends-tu Marie l’errance d’un pêcheur ?

Notre Dame des neiges, sois consolatrice. Leurs genoux à terre ils portent les douleurs, c’est un père, c’est une mère, c’est un fils. »





Renouvellement de la consécration de la Corse à la Vierge immaculée Vierge Marie

« Immaculée conception, Reine de la Corse choisie par nos aïeux en 1735, par toi nous rendons grâces à Dieu pour l’évangile qui a été annoncé, transmis et vécu depuis si longtemps sur cette île.

En communion avec la Pape François qui t’a consacré le mode et notre évêque François, nous renouvelons la consécration de nos familles à ton Cœur immaculé. C’est par toi que le Christ est venu il y a deux mille ans, c’est encore par toi qu’il vient aujourd’hui réaliser son œuvre de salut et consacrer le monde à son Père. C’est pourquoi nous confions la Corse à ta puissante intercession. Nous te confions tous ceux qui sont nés de l’eau et de l’Esprit par le baptême, mais aussi tous nos frères et sœurs en humanité dont nous nous sentons solidaires.

Apprends-nous Vierge Marie, à nous laisser conduire par toi à Jésus; Donne-nous la grâce de faire du dimanche un jour consacré à Dieu, garde-nous de négliger les dons de que Dieu nous fait dans les sacrements et dans sa Parole. Aide-nous à nous aimer sincèrement les uns les autres, en particulier au sein de nos communautés paroissiales, et à prendre soin de tous ceux qui sont dans le besoin.

Fais de nous d’authentiques témoins de l’Évangile pour que la foi se transmette aux jeunes générations. Obtiens-nous les vocations dont nous avons besoin.

Vierge Marie, libère la Corse de la violence, de la corruption et de toute forme d’exclusion. Soutiens les familles et donne aux époux la grâce de la fidélité; apprends -nous à reconnaître la dignité et le caractère sacré de toute vie humaine.

O Mère Reine de la Paix, dont le Cœur immaculé est uni à celui de ton Fils, nous vouons comme toi nous rendre disponibles à l’œuvre de l’Esprit et chanter les merveilles que Dieu fait pour les humbles et les pauvres de cœur. Unis à toi, nous voulons dire au Père : que tout se passe selon ta Parole. Amen ».