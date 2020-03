" Bastiacci, aiutemu ci !" : la solidarité à l'heure du Covid-19

À partir de demain (jeudi 19 mars), la Ville de Bastia propose de mettre en place un réseau de solidarité pour "permettre à chacun d’aider au mieux les personnes isolées et de permettre à chacun de trouver l’aide dont il a besoin sous la bannière « Bastiacci, aiutemu ci ».





En premier lieu, "il s’agit de coordonner des initiatives qui naissent un peu partout sur les réseaux sociaux, d’apporter un cadre pour les nombreuses personnes qui souhaitent aider les plus isolés ou fragiles et ceux qui sont isolés durant cette crise".

La Ville de Bastia proposera d’imprimer un document pour l’afficher dans les halls d'immeuble. Ainsi, les aidants et les personnes fragiles isolées peuvent se mettre en relation et organiser un premier cercle de solidarité par exemple pour tout à la fois faire des courses, ramener des médicaments, imprimer une attestation de déplacement ou une ordonnance.

"Il s'agira aussi de rappeler quelques règles simples à respecter pour aider son voisin ou ses proches comme privilégier les contacts non physiques pour organiser cette solidarité."





Comment ?

"Grâce à l’affiche, je téléphone à la personne qui s’est manifestée, elle me liste ses besoins, j’effectue ses courses en prenant mes précautions (lavage de mains prolongé avant et après), je dépose les courses à mon voisin en évitant les échanges physiques (dépôt devant la porte ou dans la boîte aux lettres pour des médicaments), mon voisin me rembourse par virement, par chèque déposé dans la boîte aux lettres…" explique t-on à l'hôtel de ville de Bastia

Mais on demande aussi de "ne pas proposer son aide si on a des symptômes, même légers, ou si on est encore exposés à de nombreuses interactions sociales."



L’aide du centre communal d’action sociale

Cette campagne sera également l’occasion pour les personnes fragiles ou isolées qui ne seraient pas présentes dans le listing du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ou bien pour les personnes ayant identifiés des citoyens isolés qui ne peuvent pas aider, de se signaler auprès des services sociaux de la Ville en appelant dès le vendredi 20 mars l’un des numéros dédiés : 06.34.20.55.41 / 06.35.29.14.57.

La campagne sur les réseaux sociaux de la Ville débutera dès demain ce jeudi matin.