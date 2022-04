Bastia : une semaine de Passion à Notre Dame de Lourdes

« Le Christ est ressuscité ! Alléluia Alléluia ! La vie est victorieuse de tout mal ! Annoncez-le au monde ! » clamait le Père Georges Nicoli, curé de Notre Dame de Lourdes ce dimanche à la messe solennelle à laquelle prenait part l’évêque d’Ajaccio, Mgr François Bustillo.

Une semaine de Passion en l’église bastiaise. L’Adoration du jeudi Saint, le chemin de croix, l’Office des Ténèbres, l’Office de la Passion, la procession du vendredi Saint, l’Office des laudes et la veillée Pascale avec les baptêmes d’adultes le samedi Saint, enfin la messe solennelle de la résurrection ce dimanche 17 avril.





En prélude à cette messe solennelle, en la petite chapelle de l’Annonciade, le Père Paolo Lombardi, vicaire de Notre Dame de Lourdes, rappelait aux fidèles les 4 signes de Pâques : « La lumière, la Parole de Dieu, L’eau et l’Eucharistie. La fête de Pâques est la plus grande fête dans le calendrier chrétien car elle célèbre le cœur même de l’existence du christianisme, c'est-à-dire le début de celles et ceux qui ont reconnu en Jésus le véritable fils de Dieu »





L’église de Notre Dame de Lourdes paraissait bien trop petite un peu plus tard en ce dimanche pascal, tout comme une semaine auparavant pour la fête des Rameaux.

« Mort, tombeau, l’évangile répète plusieurs fois le mot tombeau car c’est le lieu de mémoire » prêchait le Père Nicoli avant la célébration. « A nous de trouver la force de dire dans nos vies et dans la vie du monde, tous les signes de la résurrection. L’Esprit nous a été donné pour cela. L’image de Marie-Madeleine découvrant le tombeau vide, et bien qu’elle n’ait pas tout compris, est l’image de l’humanité toute entière qui découvre son Sauveur et qui elle aussi n’a pas tout compris. Nous non plus, n’attendons pas d’avoir tout compris pour oser inviter le monde à la rencontre du Christ ressuscité. La fête de Pâques est véritablement la fête de la victoire de la vie sous toutes formes de morts. Nos morts et la mort d’une manière générale, nos morts de tous les jours dans lesquels nous sommes parfois beaucoup trop enchaînés et qui nous empêchent de vivre, de respirer, d’être heureux. Le Christ, de tout cela nous en libère.»







«La mort, notre moment où nous quitterons ce monde pour passer vers celui de Dieu est désormais ouvert. Le paradis, la porte du jardin est désormais ouverte et le Seigneur nous attend les bras ouverts. Frères et sœurs, bonne fête de Pâques. Annoncez au monde que le Christ est ressuscité et que désormais plus rien ne peut nous séparer de l’Amour de Dieu. Dieu vous bénisse ».